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Cómo eliminar las ojeras con un labial rojo

El maquillista Jesús Serrano recomienda aplicar labial rojo o anaranjado para neutralizar ojeras.

Por El Universal

Julio 21, 2026 02:45 p.m.
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Cómo eliminar las ojeras con un labial rojo
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      Las ojeras pueden aparecer por falta de sueño, estrés, genética o por el paso del tiempo; aunque existen muchos productos para disimularlas, en redes sociales se ha viralizado un truco de maquillaje que promete neutralizar su apariencia con ayuda de un simple labial rojo.


      Esta técnica se basa en la teoría del color, misma que indica que los tonos cálidos ayudan a contrarrestar los pigmentos negros, azulados, morados o verdosos.

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      Y si bien el resultado variaría según la intensidad de las ojeras, puede ser un hack rápido y económico para quienes buscan lucir un maquillaje más pulido.
      ¿Cómo identificar qué tipo de ojeras tienes?
      De acuerdo con Nivea, las ojeras son un tipo de pigmentación oscura que aparece debajo de los ojos. Dicha condición estética le da al rostro una apariencia cansada sin importar la edad, el tipo o el color de piel.
      Y no todas son iguales; el color que presentan y las causas que las originan permiten clasificarlas en distintas categorías:
      · Ojeras azules
      Suelen aparecer por una circulación sanguínea deficiente o porque la piel que rodea los ojos es delgada, lo que hace que los vasos sanguíneos sean mayormente visibles y por eso acentúan la pigmentación.
      · Ojeras cafés
      La marca Nivea explica que, por lo general, están relacionadas con la hiperpigmentación de la dermis. Entre las causas frecuentes de su aparición se encuentran la predisposición genética, la exposición constante al sol y algunos procesos inflamatorios.
      · Ojeras negras
      Este tipo de ojeras aparece por las sombras que generan la hinchazón de los párpados o el hundimiento de la zona bajo los ojos; su presencia está relacionado con el envejecimiento, así como con la disminución natural de grasa y colágeno en el contorno ocular.
      ¿Cómo usar labial rojo para disimular las ojeras?
      La marca de maquillaje U/1ST señala que el truco de aplicar un labial rojo para disimular las ojeras se basa en la teoría del color, que consiste en neutralizar un tono con su color complementario; por esta razón esta técnica no funciona igual para todos los casos, ya que depende de la pigmentación de las ojeras.
      Las ojeras con tonalidades azuladas o violetas se corrigen mejor con un labial anaranjado, mientras que aquellas con un matiz verdoso requieren tonos rojizos para neutralizar el color.
      Por ello, debes identificar el tipo de ojera que tienes, ya que elegir el color adecuado del labial será clave para obtener un acabado perfecto.
      El maquillista profesional Jesús Serrano explica que este truco puede realizarse en menos de cinco minutos si se sigue el procedimiento adecuadamente. Estos son los pasos:
      · Aplica pequeñas cantidades de labial rojo o anaranjado sobre la ojera (dependiendo del color) con ligeros toques.
      · Difumina el producto con una brocha o con la yema de los dedos hasta obtener una capa uniforme.
      · Si el labial es mate, espera unos segundos a que se seque; si tiene un acabado cremoso, sella la zona con polvo translúcido.
      · Coloca el corrector que usas habitualmente únicamente en la parte más baja o más oscura de la ojera.
      · Difumina el corrector poco a poco hacia la línea de las pestañas para conseguir un acabado natural y evitar que se marquen los pliegues.
      Además de recurrir a esta técnica de maquillaje, mantener buenos hábitos de descanso y cuidado de la piel puede mejorar la apariencia de las ojeras a largo plazo.

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