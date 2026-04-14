Calor y lluvias aisladas este martes en SLP
Protección Civil prevé hasta 35 °C en la Huasteca y chubascos por la tarde en Centro y Altiplano
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este martes 14 de abril se prevé un ambiente caluroso en las cuatro regiones de San Luis Potosí, con lluvias puntuales principalmente por la tarde en municipios de las zonas Centro y Altiplano.
De acuerdo con el pronóstico, en la zona Centro se espera una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 12, mientras que en la Huasteca el termómetro alcanzará hasta los 35 grados con una mínima de 22.
En el Altiplano, la máxima será de 31 grados y la mínima de 13, y en la zona Media se prevé una temperatura máxima de 33 grados con una mínima de 19 grados Celsius.
Protección Civil advirtió que las condiciones de calor y viento favorecen el riesgo de incendios forestales y urbanos, principalmente en las regiones Centro, Media y Altiplano, por lo que pidió a la población extremar precauciones y evitar actividades que puedan detonar fuego.
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Asimismo, se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y estar atentos a los avisos oficiales ante posibles cambios en las condiciones del clima.
Prevén lluvias, calor y fuertes vientos en SLP
Protección Civil advierte riesgo de incendios en Centro y Altiplano; se esperan chubascos por la tarde
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