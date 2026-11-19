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El padre de Bruno Mars, Peter Hernández, murió, así lo dio a conocer el cantante a través de sus redes sociales, con un mensaje de despedida, en donde reflejó la gran admiración que siente por su progenitor, una de las fuentes de inspiración más importantes del músico hawaiano.

Bruno Mars anuncia la muerte de su padre Peter Hernández

La tarde de este jueves, 19 de noviembre, Mars compartió una serie de fotografías de su padre, para anunciar su deceso; en una de ellas, aparece confortándolo, mientras que Hernández se encuentra recostado en lo que parece ser una cama eléctrica, usada, habitualmente, para atender a personas con alguna enfermedad.

Admiración y legado musical de Peter Hernández

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También hizo referencia a la gran admiración que sintió por su padre, originario de Brooklyn, Nueva York, pero que, con los años y gracias a su dedicación como percusionista y cantante, pudo mudarse a Hawái, el lugar donde siempre soñó con establecerse y que, además, posibilitaría que conociera a Bernadette San Pedro Batoy Hernández, la madre de Bruno y sus cinco hermanos.

"Si, alguna vez me has visto hablar de él, siempre he dicho que es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente, cuando se trata de música".

"Él crió a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí, en mis ojos, él fue el mejor padre del mundo y, lo extrañaré todos los días de mi vida, hasta que nos volvamos a encontrar, te quiero, papá, dale u beso a mamá allá arriba por mí", concluyó.

La madre del intérprete de temas como "Just the way you are" y "Uptown funk" murió en 2013, por un aneurisma cerebral, a los 55 años.