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Elementos de la Guardia Nacional (GN) y Ejército en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a tres hombres, pertenecientes a una célula delictiva del "Cártel del Pacífico", facción "Chapos" e inhabilitaron un campamento en Sinaloa.

Acciones de la autoridad

Durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en el poblado de Cacalotan, municipio El Rosario, los elementos localizaron e inhabilitaron un campamento de la delincuencia organizada donde se logró la detención de una célula delictiva del "Cártel del Pacífico", facción "Chapos", conformada por tres personas, una de ellas de nacionalidad colombiana.

Los uniformados aseguraron dos armas largas, 12 cargadores, 300 cartuchos, cuatro granadas calibre 40 mm, una lanzagranadas, tres artefactos explosivos improvisados y equipo táctico diverso.

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Detalles confirmados

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) destacó que con estos resultados durante la presente administración en apoyo a tareas de seguridad pública ha logrado la detención de 58 mil 971 personas y el aseguramiento de 29 mil 165 armas de fuego, 127 mil 187 cargadores, cinco millones 183 mil 383 cartuchos y mil 298 granadas, lo que debilita a las estructuras criminales.