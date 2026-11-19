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Pedaleando SLP denunció el retiro de un memorial consistente en una bicicleta blanca del exterior del parque Tangamanga I.

El colectivo relató que el domingo 15 de noviembre, Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito, colocaron una bicicleta blanca y una manta en memoria de Iván Alejandro, de 15 años que murió el 8 de noviembre en el Anillo Periférico, junto al Tangamanga I.

El martes seguían ahí, pero "el miércoles nos avisaron que las habían retirado", denunciaron.

Ante esto, solicitaron información al Gobierno capitalino, al Gobierno del Estado o a cualquier empresa con postes, "si fueron ustedes, dígannos dónde están y cuándo podemos recogerla. Queremos que el memorial de Iván vuelva", señalaron.

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