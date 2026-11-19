Denuncia Pedaleando SLP retiro de memorial en Periférico
La bicicleta blanca y una manta de Iván Alejandro permanecieron hasta el martes, pero ya no está
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Pedaleando SLP denunció el retiro de un memorial consistente en una bicicleta blanca del exterior del parque Tangamanga I.
El colectivo relató que el domingo 15 de noviembre, Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito, colocaron una bicicleta blanca y una manta en memoria de Iván Alejandro, de 15 años que murió el 8 de noviembre en el Anillo Periférico, junto al Tangamanga I.
El martes seguían ahí, pero "el miércoles nos avisaron que las habían retirado", denunciaron.
Ante esto, solicitaron información al Gobierno capitalino, al Gobierno del Estado o a cualquier empresa con postes, "si fueron ustedes, dígannos dónde están y cuándo podemos recogerla. Queremos que el memorial de Iván vuelva", señalaron.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Un ciclista muere y dos resultan heridos en Circuito Potosí
El incidente sucedió en el kilómetro 5 del Circuito Potosí durante la madrugada, dejando un fallecido.
no te pierdas estas noticias
Denuncia Pedaleando SLP retiro de memorial en Periférico
Iván Edmundo Rodríguez
La bicicleta blanca y una manta de Iván Alejandro permanecieron hasta el martes, pero ya no está
Pide Coparmex a aspirantes propuestas claras y respeto
Martín Rodríguez
Abascal Sainz enfatizó la necesidad de procesos de transición sin sobresaltos
CEGAIP excluye a Somos por falta de registro formal
Ana Paula Vázquez
El presidente de CEGAIP aclaró que el registro político y la incorporación como sujeto obligado son procesos distintos.