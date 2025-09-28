Cita Ecología al mutilador de árboles

CIUDAD VALLES.- Entregó la dirección de Ecología notificación a la persona que mutiló árboles de la vía pública, en el fraccionamiento El Sol.

Aunque una semana tarde, la dirección de Ecología, a cargo de Julio César Otero Torres dio a conocer que el hombre que por su propia cuenta cortó de manera desordenada árboles de neem de un área común en el fraccionamiento de marras ya fue avisado y citado a reunión con las autoridades para plantear la reposición del daño, puesto que el desrame habría sido de tal gravedad que los macizos quizá no sobrevivan.

La siega de árboles sin permiso de Ecología puede tener multas que están por encima de las 20 Umas, lo que corresponde a más de dos mil pesos.