Patrono del barrio más conocido de San Luis Potosí, de los municipios de Mexquitic de Carmona y San Miguel de Allende, entre otros, este lunes es la fiesta de San Miguel Arcángel, a quien por estos rumbos conocemos más, con cariño, como San Miguelito.

El príncipe o comandante de los ángeles es representado con grandes alas blancas o doradas, vestido a la usanza de un soldado romano y con una espada (en llamas muchas veces) en una mano y una balanza (símbolo de justicia y, ejem, del signo Libra) en la otra. Por su personalidad guerrera en varios lugares es considerado santo patrono de ejércitos y cuerpos de policía.

Su representación más popular es con un pie sobre un dragón o monstruo, que a su vez representa a Luzbel o Lucifer, con quien peleó e hizo caer. Miguel —con Gabriel y Rafael— es de los siete arcángeles más conocidos y según su etimología, su nombre significa “¿Quién como Dios”, grito que enarboló a la par de la espada contra el ángel rebelde.

Por su iconicidad guerrera, el arcángel Miguelito acompañó a los españoles en su conquista de América, siempre con sus alas abiertas (entre más grandes, mejor), su espada en llamas y rodeado de rayos. Por lo mismo, varios pueblos lo adoptaron como patrono.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mucho se le ha comparado con Zeus, Thor, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, dioses guerreros y del rayo. El sincretismo resultante de la evangelización y sus representaciones ha creado imágenes maravillosas.

«Yo soy de San Luis Potosí / y es mi barrio, ¡San Miguelito! / Del centro de México soy, / soy, por Dios, corazón todito», dice la primera estrofa de Acuarela potosina, canción que compuso Pepe Guízar hace ya 80 años. Cuentan que la compuso a punta de pistola, encerrado en el bar El Peñasquito, presionado por el famoso cacique Gonzalo N. Santos para que nuestro estado tuviera su himno. Qué mejor que el autor de Guadalajara y Pelea de gallos.

Es un barrio que antes fue un pueblo de otomíes y tlaxcaltecas, sede de la Caja del Agua, de la Calzada de Guadalupe, de un antiguo cementerio, el Hospital Materno Infantil y de la clínica del ISSSTE. Muchos ahí dejamos el ombligo. Se cuenta también que la imagen que corona su templo en este barrio no es la original, pues aquella fue destruida justamente por un rayo, como los de la espada que porta.

Para honrar a tan ilustre patrono esta semana edité un cuadernito con poemas sobre San Miguelito, sobre el barrio. Tiene poemas de Armando Adame, Rubén Álvarez Acevedo, Miguel Álvarez Acosta, Fabiola Amaro, Federico García Lorca, Dulce María Loynaz, Laura Elena González, Pepe Guízar (por supuesto), Jeanne Karen, Jesús Alberto Leyva, Jaime Loredo, Juana Meléndez, Octavio César Mendoza, Joaquín Antonio Peñalosa, Julio Rangel, Norberto de la Torre y un cuento ilustrado de Nahum B. Zenil.

Repartí más de 100 en la parroquia del barrio y otros sitios públicos, y muchos por Whatsapp. Si gustan que les envíe el original imprimible manden correito. La versión de internet ya está disponible en mi página de Scribd.

En estos tiempos en que a veces al ver las noticias parece urgir que suene la trompeta («con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos […] seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes...»,1 Tesalonicenses 4:16-17, versión Reina-Valera), vale la pena hacernos una pausa de los corajes para ir a la feria del barrio, a oír música de los artistas del rumbo y a degustar un dulce o una garnacha.

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Posdata 1: Basta una lluvia más o menos intensa para desquiciar la ciudad de San Luis Potosí. Intentar cruzarla es una odisea. Las principales arterias viales se colapsan, las corrientes de agua inundan las banquetas y muchas coladeras se vuelven fuentes bailarinas de aguas negras. Hasta avenidas y calles que se han presumido como “renovadas” se vuelven ríos. La ironía es que toda esa agua se desperdicia, pues dependemos de una presa que está en otro estado y que se “descompone” a cada rato para surtirnos del líquido en los hogares.

Posdata 2: Ya salió la convocatoria de #Inktober (pueden ver las palabras clave o prompts en mi blog). Es un buen pretexto para echar tinta, para dibujar o escribir algo durante este mes otoñal.