JUSTIN BIEBER BAILA A RITMO DEL MARIACHI
JUSTIN BIEBER ESTÁ CAUSANDO FASCINACIÓN, LUEGO DE QUE SE VIRALIZARA UN VIDEO DONDE APARECE BAILANDO MIENTRAS UN MARIACHI TOCA A SU ALREDEDOR Y DISFRUTA LA CANCIÓN “HERMOSO CARIÑO” EN UN EVENTO PROMOCIONAL DE SKYLRK, LA MARCA DE ROPA QUE EL CANTANTE LANZÓ EN JULIO PASADO, POR LO QUE REUNIÓ A VARIAS PERSONALIDADES, COMO EL PRODUCTOR MUSICAL JUICEWERKS, QUIEN SE ENCARGÓ DE LA MÚSICA QUE SE REPRODUJO EN EL INTERIOR DE LOS SRGN STUDIOS, ESTO ANTES DE QUE UN GRUPO DE MARIACHIS SE PRESENTASE FRENTE A ÉL Y SUS INVITADOS.
