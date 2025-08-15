logo pulso
Fans resisten fuerte lluvia por Shakira en Sonora

Desde las 10:00 horas, algunos seguidores empezaron a hacer fila afuera de la entrada del evento

Por El Universal

Agosto 15, 2025 09:43 a.m.
Fans resisten fuerte lluvia por Shakira en Sonora

Decenas de fans de la cantante colombiana Shakira, resistieron afuera del estadio Héroes de Nacozari, bajo una fuerte tormenta que azotó a la capital del estado, a pocas horas del concierto.

Desde las 10:00 horas, algunos seguidores de la cantante empezaron a hacer fila afuera de la entrada del evento.

La fuerte lluvia que se registró la tarde de este jueves 14 de agosto provocó daños en los equipos de Pitbull quien daría un show previo a presentación de Shakira.

La empresa artística Ocesa informó tanto la cancelación de ese espectáculo como el retraso en la logística para el ingreso de los asistentes al estadio.

Se prevé que la intérprete de La Loba, quien llegó a Hermosillo en un avión privado acompañada de sus hijos Milán y Sasha, así como de su equipo, saldría al escenario después de las 22:00 horas.

