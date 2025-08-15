Fans resisten fuerte lluvia por Shakira en Sonora
Desde las 10:00 horas, algunos seguidores empezaron a hacer fila afuera de la entrada del evento
Decenas de fans de la cantante colombiana Shakira, resistieron afuera del estadio Héroes de Nacozari, bajo una fuerte tormenta que azotó a la capital del estado, a pocas horas del concierto.
Desde las 10:00 horas, algunos seguidores de la cantante empezaron a hacer fila afuera de la entrada del evento.
La fuerte lluvia que se registró la tarde de este jueves 14 de agosto provocó daños en los equipos de Pitbull quien daría un show previo a presentación de Shakira.
La empresa artística Ocesa informó tanto la cancelación de ese espectáculo como el retraso en la logística para el ingreso de los asistentes al estadio.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Se prevé que la intérprete de La Loba, quien llegó a Hermosillo en un avión privado acompañada de sus hijos Milán y Sasha, así como de su equipo, saldría al escenario después de las 22:00 horas.
no te pierdas estas noticias
Fans resisten fuerte lluvia por Shakira en Sonora
El Universal
Desde las 10:00 horas, algunos seguidores empezaron a hacer fila afuera de la entrada del evento
Diego Luna revivirá el Mundial de México 86
El Universal
Fue cuando la llamada Copa del Mundo pasó de Colombia a tierras nacionales
DEMANDA POR 50 MDD
AP
EXSOCIOS COMERCIALES PRESENTARON UNA DENUNCIA EN SU CONTRA POR FRAUDE E INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO