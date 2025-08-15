Varios heridos en protestas en Serbia

Belgrado, Serbia.- Docenas de personas han resultado heridas en los choques anoche en varias ciudades serbias entre manifestantes contra el Gobierno nacionalista serbio y policías y simpatizantes del presidente del país, Aleksandar Vucic, según informan este jueves varios medios locales.

Las emisoras N1, Danas y Nova han emitido imágenes de agentes golpeando a manifestantes antigubernamentales y lanzando gases lacrimógenos contra ellos.

Vucic, por su parte, ha afirmado que 16 policías y 64 civiles sufrieron heridas a manos de los manifestantes, a los que calificó de matones y asesinos.

Vucic prometió “limpiar” de ellos Belgrado, la capital del país, y la ciudad de Novi Sad para evitar, dijo, una “guerra civil”, según informa el diario Blic, cercano al Gobierno serbio.

“No habrá clemencia para los matones, gamberros, violentos y abusadores”, advirtió.

Durante esa marcha, hombres enmascarados, algunos armados con palos, se enfrentaron con los manifestantes antigubernamentales frente a las oficinas del SNS, el partido de Vucic, que domina la política en Serbia desde hace más de diez años.