DEMANDA POR 50 MDD

Los antiguos socios comerciales de Priscilla Presley presentaron una demanda por la que buscan más de 50 millones de dólares en daños, alegando fraude e incumplimiento de contrato.

Brigitte Kruse y Kevin Fialko presentaron la demanda el lunes en el Tribunal Superior de Los Ángeles. Entre muchas otras acusaciones, afirman que Presley los utilizó para explotar financieramente su nombre, imagen y semejanza, ocultando el hecho de que había vendido esos derechos décadas antes.

La demanda llega poco más de un año después de que Presley, la exesposa de Elvis Presley de 80 años, demandara a Kruse y Fialko, alegando que se involucraron en un abuso de ancianos en un “plan meticulosamente planeado y aborrecible” para “aprovecharse de una mujer mayor ganándose su confianza, aislándola de las personas más importantes en su vida y engañándola para que creyera que se ocuparían de ella (personal y financieramente), mientras que su verdadero objetivo era despojarla de hasta el último centavo que tenía”.

El abogado de Kruse y Fialko, Jordan Matthews, afirmó el miércoles en un comunicado que “la evidencia establecerá que las verdaderas víctimas aquí son mis clientes, quienes invirtieron millones y años de arduo trabajo en revitalizar la marca de Priscilla Presley, solo para ser traicionados y falsamente acusados una vez que el dinero estaba sobre la mesa y todos los problemas personales y comerciales se habían resuelto”.

Se envió un correo electrónico en busca de comentarios al abogado de Presley sin recibir respuesta.

Afirman que ella acudió a ellos en 2021 buscando ayuda para salvarse de la ruina financiera, en lo que trabajaron miles de horas.

Pero dicen que mientras esto sucedía, Presley les ocultó que había vendido los derechos para licenciar su nombre como parte de un acuerdo de 6,5 millones de dólares con Elvis Presley Enterprises en 2005.

La demanda también alega que Presley buscó aprovechar la muerte en 2023 de su hija y heredera de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, para recuperar su participación en el patrimonio de Elvis.