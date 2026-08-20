Fátima Bosch visita NASA en Houston y recibe homenaje especial

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Fátima Bosch visitó una de las sedes centrales de la NASA, en donde fue recibida con una serie de sorpresas, entre ellas, un paseo por las instalaciones, en donde le esperaba una imagen, en que el equipo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio usó una de sus fotografías del día que se convirtió en Miss Universo, para simular que había viajado al espacio.

Fátima Bosch recorre Centro Espacial Johnson y actividades oficiales

A tres meses de que la joven tabasqueña termine su reinado, sigue cumpliendo con las actividades inherentes al certamen de belleza y, su más reciente destino, fue el Centro Espacial Johnson, la base central de la NASA, ubicada en Houston, Texas.

Bosch compartió algunos de los instantes que vivió, explorando espacios en donde se monitorea el control de vuelos espaciales, faena específica de esa sede de la NASA.

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Reacciones y homenaje de la NASA a Fátima Bosch

La joven de 26 años mostró fascinación, cuando la NASA la recibió con una imagen en la que se simulaba que se encontraba flotando en el espacio, justo con el atuendo con el que se convirtió en la merecedora de la corona de Miss Universo 2026.

El post, en el que, además, aparece mostrando un peluche del doctor Simi, caracterizado como un astronauta de la agencia de gobierno de Estados Unidos, el cual le fue entregado por trabajadores de la NASA, ya cuenta con alrededor de 300 mil corazones y múltiples comentarios.

Usuarios de Instagram bromearon con el hecho de que Fátima posó como no lo haría una Miss Universo, pues al ser fotografiada frente a prototipos y naves expuestas en el centro espacial, su desenvoltura corporal era tan rígida que los memes, y ocurrentes comentarios, no se hicieron esperar.

Algunos de sus seguidores equipararon asegurando que la postura de Bosch era como la que, cualquier estudiante, tomaría durante la toma de una fotografía grupal escolar, por lo que, Fátima, que se ha caracterizado por su buen humor, no dudó en hacer referencia al meme que reza la frase "yo moleste y moleste con que me tomen una foto; la pose que hago...", post que musicalizó con el tema de "Los Kumbia Kings", "Mi dulce niña (Na na na)".

Estas fueron algunas de las reacciones que recibió su post:

"Sé Miss Universo para siempre, por favor".

"Toda tiesa en la foto, jajaja, te amo".

"Miss Universe astronauta".

"¿Vas a ir a la coronación de Miss Júpiter?".

"Mi Fati Barbie favorita, eres lo máximo".

"¿Ella es Neil Amstrong?".

"A conquistar otras galaxias".