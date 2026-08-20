Ruth González sugirió que Valles debe vestirse de verde, en evento de reforestación

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CIUDAD VALLES. Ruth González Silva dijo en un evento de reforestación del parque Tantocob que todo Valles debe vestirse de verde y que se lo interpreten como quiera.

Entrega de árboles para reforestación en parque Tantocob

Esta mañana, por instancias de la legisladora y aspirante a la candidatura a la Gubernatura al Verde Ecologista, González Silva hubo una entrega de 1500 árboles y otros 1500 del Gobierno del Estado, en una jornada de plantación de estos macizos en el parque de recreación más grande de la Huasteca.

Declaraciones de Ruth González sobre el compromiso ambiental

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Al final del evento, expresó que todo el Estado y Valles, así como la Huasteca deben pintarse de verde y que esta aseveración la podían tomar bajo la interpretación que se quisiera.