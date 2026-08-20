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Trasladan a exmilitar acusado de tráfico de combustible detenido en Argentina

El contraalmirante Fernando Farías Laguna fue detenido en Argentina el 23 de abril y trasladado a México por la FGR.

Por EFE

Agosto 20, 2026 07:07 p.m.
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Trasladan a exmilitar acusado de tráfico de combustible detenido en Argentina
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      Ciudad de México, 20 ago (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este jueves del traslado desde Argentina del contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusado de contrabando de combustible, quien fue detenido el pasado 23 de abril en el país suramericano.

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