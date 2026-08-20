Corea del Norte lanza misiles balísticos tras reducción de ejercicios

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SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte lanzó una andanada de misiles balísticos hacia el mar, indicó el jueves el ejército surcoreano, al día siguiente de que el gobierno norcoreano restara importancia a una decisión de Estados Unidos de reducir los ejercicios militares con Corea del Sur en un aparente intento por restablecer la diplomacia.

Lanzamiento de misiles balísticos por Corea del Norte

El Estado Mayor Conjunto indicó que el lanzamiento de alrededor de 10 misiles balísticos de corto alcance se registró desde la región de la capital norcoreana alrededor de las 5:00 de la tarde (0800 GMT) del jueves. El ejército detalló que los misiles volaron unos 300 kilómetros (185 millas) cada uno hacia las aguas orientales norcoreanas.

El ejército agregó que Corea del Sur ha reforzado su vigilancia y coordina estrechamente con Estados Unidos y Japón la información sobre los lanzamientos. El consejo de seguridad nacional presidencial de Corea del Sur emitió un comunicado instando a Corea del Norte a detener los lanzamientos de misiles balísticos.

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La oficina del primer ministro japonés había indicado anteriormente que detectó el presunto lanzamiento de un presunto misil balístico hacia el mar.

Reacción y contexto diplomático

El presidente estadounidense Donald Trump ordenó previamente al Pentágono reducir sustancialmente los ejercicios Ulchi Escudo de Libertad, justo antes que comenzaran el lunes. Trump citó lo que dijo era una buena relación con Kim y la negativa de Corea del Sur a apoyarle en la guerra en Irán.

El miércoles, las fuerzas armadas de Corea del Sur y Estados Unidos confirmaron que acortaron los ejercicios de 11 días reduciendo su duración aproximadamente a la mitad y cancelando algunos ejercicios de entrenamiento de campo. La reducción de los ejercicios generó preocupaciones sobre la postura de defensa conjunta de los aliados.

Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, restó importancia a la iniciativa de Trump más tarde el miércoles, diciendo que "el carácter provocador y agresivo de las maniobras no cambiará aunque se reduzcan su duración y tamaño".

"Si Estados Unidos calcula que puede presentar su medida reciente como una de la llamada buena fe, no obtendrán la respuesta deseada", aseveró en un comunicado.

Negó la afirmación de Trump de que Kim Jong Un había respondido a su solicitud de una conversación.

Aun así, Kim Yo Jong evitó la reacción norcoreana habitual de emplear retórica incendiaria y subrayó que las relaciones personales entre su hermano y Trump "siguen siendo excelentes". Eso indica que Corea del Norte querría esperar a que Trump haga concesiones mayores antes de volver a las conversaciones.

Cuando los reporteros le preguntaron el miércoles si se reunirá con Kim Jong Un este año, Trump dijo que "sí, lo haré". No respondió a una pregunta sobre si está intercambiando cartas con Kim, pero destacó que se lleva bien con él.

El Ulchi Escudo de Libertad es uno de los principales ejercicios militares que realizan anualmente Estados Unidos y Corea del Sur para mejorar su capacidad de hacer frente a una posible agresión norcoreana. Washington y Seúl afirman que sus ejercicios son de naturaleza defensiva, pero Corea del Norte los califica de ensayo de invasión y a menudo reacciona con pruebas armamentísticas.

Antes que comenzaran los ejercicios de este mes, Pyongyang acusó a Washington y Seúl de planear ejercicios más provocadores este verano y prometió responder con "un nuevo nivel de disuasión". Días antes del inicio de los ejercicios, Corea del Norte disparó dos misiles balísticos al mar en sus primeros lanzamientos de este tipo desde finales de junio.

La iniciativa diplomática anterior de Trump con Kim Jong Un se vino abajo en 2019 debido a disputas sobre cuánta flexibilización de sanciones debería concederse a Corea del Norte a cambio de desmantelar su principal complejo nuclear, un paso limitado hacia la desnuclearización. Desde entonces, Kim ha evitado cualquier conversación con Estados Unidos, ha impulsado la modernización de sus arsenales de armas y ha ampliado la cooperación con Rusia.

Kim ha dicho que no volverá a poner su programa nuclear sobre la mesa de negociaciones. Los expertos dicen que Kim tiene más influencia que cuando celebró por primera vez conversaciones con Trump en 2018 y 2019. Añaden que Kim probablemente espera acabar obteniendo el reconocimiento internacional como Estado nuclear y un amplio alivio de sanciones a cambio de unos pasos limitados hacia la desnuclearización.