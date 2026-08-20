Christopher Nolan logra récord con The Odyssey en taquilla mundial

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Los Ángeles (EE.UU.), 20 ago (EFE).- La ambiciosa adaptación de la epopeya romana de Homero 'La Odisea' ('The Odyssey') se convirtió en la película para adultos más taquillera de todos los tiempos, con 1.352 millones de dólares en todo el mundo.

The Odyssey película más taquillera adultos supera récord

"'The Odyssey' ('La Odisea') de Christopher Nolan es ahora la película con clasificación R (para adultos) más taquillera de todos los tiempos", informó este jueves el estudio Universal Pictures, encargado de este proyecto, en una publicación en sus redes sociales.

La película protagonizada por Matt Damon, en el papel de Odiseo, superó el récord establecido por 'Deadpool & Wolverine', que en 2024 alcanzó los 1.338 millones de dólares, según base de datos de la cartelera Box mojo Office.

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Estreno y producción de The Odyssey

El proyecto debutó en la gran pantalla el pasado 17 de julio con una recaudación mundial de 264 millones de dólares, posicionándose como el mayor estreno en la carrera del director, superando incluso las cifras de la oscarizada 'Oppenheimer'.

Con un presupuesto de producción estimado en 250 millones de dólares y filmada en su totalidad utilizando cámaras IMAX de 70 mm, la también se ha consolidado como el estreno más alto de la historia en este formato.

El filme está protagonizado por Matt Damon en el papel de Ulises, rey de Ítaca, y narra su viaje de regreso a casa tras la Guerra de Troya. Damon encabeza un gran reparto estelar que incluye a Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong´o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal y John Leguizamo.