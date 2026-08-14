Diego Luna competirá por primera vez como director

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Diego Luna se alista por primera vez para competir como director en un festival mexicano de cine y lo hará con "Ceniza en la boca", su más reciente filme, en donde aborda el problema de la migración hacia España.

Festival Internacional de Cine de Morelia 2023: selección oficial y competencia

Esta mañana el Festival Internacional de Cine de Morelia dio a conocer sus secciones oficiales de largo y cortometraje que buscarán alzarse con premio en el encuentro fílmico a realizarse del 16 al 25 de octubre.

En la sección de Largo de Ficción, además de "Ceniza en la boca", se encuentran otros once títulos entre ellos "La cazadora", sobre una vengadora anónima en Ciudad Juárez, que participó en Sundance; "Chicas tristes", ganadora en Cannes; "6 meses en el edificio rosa con azul", que se presentó en Cannes pasado y "Los nuevos", actualmente en Locarno.

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Diversidad y temáticas en la competencia del FICM 2023

En la sección documental, conformada por 12 largometrajes, se apuntan "Jaripeo", sobre el mundo gay en ese ambiente y "Querida Fátima", acerca del asesinato de una adolescente en el Estado de México y que fue la gran ganadora en la reciente edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Este año, la competencia del FICM tendrá más de 90 producciones procedentes de 17 estados de la República. Cuatro de cada 10 trabajos participantes son dirigidos por mujeres, al tiempo que cuatro del total son realizados por directoras y directores provenientes de pueblos originarios.

Los cortometrajes que resulten ganadores en las categorías de Ficción, Animación y Documental, así como el documental que resulte ganador del Ojo a Largometraje Documental Mexicano serán susceptibles a ser elegidos automáticamente para una nominación a los premios Oscar.

SECCIÓN MICHOACANA

Cortometraje

· "72" | Rafael Martínez-García

· "Esto no es el mar" | Paula Ollivier Ortiz, Efrén Villa Cortés

· "Guardianas del sabor" | Jocelyn Torres, Giuliana Bustos

· "Salvador Monarca" | Rubí Marín López

· "El sueño de las luciérnagas" | Porfirio López

· "Únhantani" | Jonathan Yadir Barojas

· "Visiones infantiles" | Felipe de Jesús Godoy Castillo

Largometraje

· "Buenos días, buenas noches, buenas tardes" | Adrián González-Camargo

SECCIÓN DE CORTOMETRAJE MEXICANO

Animación

· "Aquí y allá" | Amanda Woolrich Zárate

· "Blooky: The Book Who Wanted to Be Read" | Pablo Díaz de León Hicks

· "Canción de noche" | Karla Castañeda Ortega

· "Carry On!" | Karla Isaura Velázquez Rocha

· "Cartas a los perdidos" | Adriana Monteforte Lahera

· "Chabacano" | Mauricio Hernández Serrano

· "Cuna de lobas" | Emilia Schettino Bustamante

· "El canto del jaguar" | Antonia Sofía Silva Alvarado

· "Farewell." | Ximena Álvarez Portilla

· "Little Nightmares - Broken Promises" | Juan Jose Medina Dávalos, Sofía Catalina Carrillo Ramírez

· "Parsimonia" | Rodrigo Torres Rubio

· "Puc Puc" | Ariadna Galaz Vega, Jorge Peralta Galindo

· "Static" | Nicky Obregón Aceves

· "Tara" | Saúl Gabaldón Robles

· "The Boy and the Demon" | Santiago Areán Viveros

· "Vagón de medianoche" | Fátima Montserrat Castillo Gutiérrez, Eduardo Arandia Baltazar

· "Yugen" | Nayelli Ojeda

Documental

· "El brillo negro" | Santiago Maza

· "En tu memoria" | Mariel Cortés

· "Máscaras de tiempo" | Sara Stephany Padilla

· "Miriam" | Karla Condado

· "Nadie recuerda ese film" | Andrés Pulido

· "Ni racaladxe'" | Alma Yoari Cizana López, Patricia Matus Alonso

· "Rituales" | Enrique Muñoz Rizo

· "Tajé" | Ángel Linares

· "Tuvimos el deseo de romperlo todo" | Daniel Hernández

· "Las tripas de la señora Tagle" | Mariana Mendivil

· "Voces del bosque" | Teresa Camou, Arturo López Barrera

Ficción

· "1974" | José Esteban Pavlovich

· "Agridulce" | María Guisa

· "Al día siguiente" | Luis Enrique Vergara

· "Albatross" | Amandine Thomas

· "Azucena" | Tiaré Scanda Flores Coto

· "Brote en el concreto" | Renata Elizondo

· "Carmen" | Leire Aguilera Kelly

· "Carne" | Adolfo Margulis

· "Concordia Norte" | Hugo Montelongo

· "Contesta" | María Fernanda Prieto

· "Cuando las niñas crecen" | Daniela Soria

· "Cuando llegue a casa" | Edgar Adrián Flores

· "Cuerda manual" | Gustavo Obregón

· "Dante" | Julio Kassack

· "Diez de Mayo" | Moctezuma

· "Eclipse" | Rodrigo Aviña

· "El rostro" | Jorge Sistos

· "Entre copas" | Marta Hernaiz Pidal

· "Fin del verano" | Francisco Sánchez

· "Helena con H" | David Flores

· "Hongos silvestres" | Isa Montalvo

· "La ruptura" | César Robles

· "Liena" | Natalia Moguel

· "Marga en el DF" | Gabriela Ortega

· "Mayor de edad" | Lucía Díaz

· "Ñuuyii (La Tierra)" | Itandehui Jansen

· "Quemadura de luna" | Diego Sosa

· "Radiestesia" | Jacinto Velasco

· "Rubicón" | Mayra Hermosillo

· "Salí a caminar (volví a mi cuarto)" | Roberto García

· "Satanáscabaña" | Natalia Martínez

· "Sobremesa" | Karla Luna Cantú

· "Todas las ventanas están cerradas" | Jorge G. Camarena

· "Un dos tres por ti" | Diana Castro

· "Valet Parking" | Alo Valenzuela

· "Zumbido" | Kate Del Castillo

SECCIÓN DE DOCUMENTAL MEXICANO

· "El baile de las ánimas" | Ramón Llaven

· "Forensita" | Pablo Vaca

· "Hijas del bosque" | Otilia Portillo Padua

· "Jaripeo" | Efraín Mojica, Rebecca Zweig

· "Los mariachis perdidos" | Francisco Ohem

· "Mickey" | Dano García

· "Odisea nacional" | Mariano Rentería

· "Querida Fátima" | Lorena Gutiérrez, Rodrigo Reyes, Jesús Quintana

· "Reportaje" | Nicolás Gutiérrez

· "Mi sangre es petróleo" | Vania Carolina Quevedo

· "Traces of Home" | Colette Ghunim

· "y?tr?" | Alejandro Rugama

SECCIÓN DE LARGOMETRAJE MEXICANO

· "6 meses en el edificio rosa con azul" | Bruno Santamaría Razo

· "La cazadora" | Suzanne Andrews Correa

· "Ceniza en la boca" | Diego Luna

· "Chicas tristes" | Fernanda Tovar

· "Contra la naturaleza" | Axel Bertha

· "Lo demás es ruido" | Nicolás Pereda

· "Los días de Poncho" | Faustino Alanís

· "El jardín que soñamos" | Joaquín del Paso

· "Los nuevos" | Rodrigo Plá

· "Nosotros" | Joaquín Ruano

· "Salón de belleza" | Nathalia Acevedo

· "Toda una vida" | Ariel Gutiérrez