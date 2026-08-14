Presidente del PRI, "un hombre de dudosa reputación": Sheinbaum

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Luego de que Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), celebró el retiro de visa por parte de autoridades estadounidenses a Andrés Manuel "Andy" López Beltrán, la presidenta Claudia Sheinbaum lo acusó de arrodillarse ante Estados Unidos y querer que otro país gobierne México.

"Ahí tienen al presidente del PRI, yendo a Estados Unidos, es vergonzoso, a pedir que le quiten la visa a los mexicanos. Un hombre, por cierto, de dudosa reputación. Pero que lo único que tiene es decirle a Estados Unidos: ´quítale visa a este y este y este y este, porque resulta que hablaron mal de mí´. ¿Qué es eso?, ¿qué político mexicano va a agacharse, a arrodillarse, frente a Estados Unidos?", declaró.

Durante la conferencia matutina de este viernes 14 de agosto y al condenar el retiro de visa al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum Pardo lamentó que el bloque opositor también busca desacreditar a México a través de entrevistas a medios de comunicación estadounidenses, como lo hizo el año pasado la senadora panista, Lilly Téllez.

"¿Qué se puede esperar de los senadores mexicanos que usan todas las televisoras de Estados Unidos para hablar mal de México, qué se puede esperar? Pues los que se abren de cuerpo entero, ya sabemos quiénes son. Son aquellos que quieren que en México gobierne otro país. Son aquellos que quieren, quizá, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sea quien defina lo que pasa en México", dijo en referencia a la acusación del país vecino a Rubén Rocha Moya por presuntos nexos con grupos criminales.

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En Palacio Nacional, la mandataria comparó a funcionarios críticos de la Cuarta Transformación con políticos conservadores del siglo XIX, quienes buscaron al "monarca extranjero" Maximiliano de Habsburgo para gobernar el país porque no había mexicanos capaces de hacerlo.

"Son herederos de Santa Anna, son herederos de Maximiliano. Nosotros no, nosotros somos herederos de Juárez. Nosotros somos herederos de los liberales mexicanos. Nosotros somos herederos de Madero, somos herederos de Leona Vicario, de Josefa Ortiz, del cura Hidalgo, de Morelos, orgullosamente de los que defienden la soberanía, de los que dicen: ´aquí está la patria´, de los que decimos estos somos, los mexicanos y las mexicanas que no nos rendimos, que no nos arrodillamos ante nadie", expresó.

Al señalar que quienes van a "arrodillarse al extranjero" no tienen muchos seguidores en México, la Jefa del Ejecutivo reiteró que su gobierno no es heredero de los que se arrodillan frente a los poderosos, ni de los que van a buscar la injerencia extranjera para dominar a México.

"No somos herederos ni de Santa Anna, ni de Victoriano Huerta, ni de Porfirio Díaz. Somos herederos de lo mejor de México. Y eso es lo que tiene el pueblo en el corazón. (...) Como decía Napoleón, tenía una frase de cuando... ´si el adversario se equivoca, no lo interrumpas´, no lo interrumpas. Pásale, compadre, síguele Alito, ahí la llevas. Síguele, Salinas Pliego, ahí la llevas, vas muy bien", ironizó esta mañana.

Las declaraciones de la mandataria federal se dan luego de que Alejandro Moreno Cárdenas, llevó su acusación de presunta censura ante la justicia estadounidense; esto, tras la prohibición que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) de referirse como "narcopartido" a Morena, la fuerza política gobernante en México.

A través de redes sociales, el también senador de la República anunció que presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para revisar la actuación de tres consejeros electorales: Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga.

Mientras que ayer, el líder tricolor celebró que el gobierno de Estados Unidos le haya quitado la visa a Andy López Beltrán y le dijo que su "narco apellido" no le da impunidad y señaló en redes sociales que el hijo del expresidente López Obrador tiene el descaro de exigirle explicaciones al gobierno de Estados Unidos y pedirle al Presidente Donald Trump que destituya a Marco Rubio.

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Alito Moreno expuso que el gobierno de Estados Unidos tomó esa decisión en medio de serios cuestionamientos sobre la confianza en las autoridades mexicanas y "hay razones de fondo que no se pueden ignorar".