Sheinbaum rechaza que exista la "lista negra" contra críticos
Luisa María Alcalde únicamente mostró cómo operan las redes sociales, señaló
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista una "lista negra", después de que la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, mostró a personas usuarias de redes sociales relacionadas con una narrativa contra el llamado proyecto de transformación.
¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre la lista negra?
En su conferencia mañanera de este viernes 14 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que lo que mostró Alcalde fue "cómo funcionan las redes".
"Les invito a que vean nuevamente la conferencia de prensa de Derecho de Réplica de Luisa María y lo que ayer dice Luisa María. Luisa lo que dice es: ´viene una noticia de una cuenta y de ahí se agarra todo un mecanismo en contra de una posición política, de un proyecto, de la Presidenta´", dijo.
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Impacto y reacciones tras las declaraciones de Sheinbaum
"Mostró cómo funcionan las redes hoy, nunca dijo ´esta es la lista de quién sabe qué´", expresó al asegurar que "hay la mayor libertad de expresión de la historia".
"¿A quién se le censura, a quién? A nadie", expresó la titular del Ejecutivo federal al volver a rechazar que exista una "lista negra de Sheinbaum".
Acusó que la oposición se va a "dejar venir" ahora por el retiro de su visa estadounidense que anunció Andrés Manuel "Andy" López Beltrán.
Luisa Alcalde niega lista negra de periodistas en México
Se detalló que el análisis se centró en la amplificación artificial de tendencias mediante bots en redes sociales.
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La semifinal del concurso se realizará el 23 de agosto en Los Ángeles con acceso gratuito.