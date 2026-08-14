Hallan más de 33 kilos de presunta marihuana en cateo en Valles

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Más de 33 kilogramos de presunta marihuana fueron localizados dentro de un inmueble de la colonia Las Américas, en Ciudad Valles, durante un cateo realizado por agentes de la Fiscalía General del Estado.

La droga se encontraba distribuida en distintos paquetes y bolsas. El mayor volumen correspondía a 20 paquetes de aproximadamente un kilogramo cada uno, además de otro con cerca de 10 kilos y un bloque comprimido de dos kilogramos.

También fueron encontrados tres envoltorios con alrededor de un kilo 300 gramos y cuatro bolsas pequeñas con unos 33 gramos de hierba verde y seca.

El cateo se realizó en un domicilio de la Privada Carrillo Puerto, donde además fueron aseguradas cinco básculas grameras y siete selladoras de calor, objetos presuntamente empleados para pesar y empaquetar sustancias.

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En el lugar había también cuatro cajas con papel arroz para elaborar cigarros y siete artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

Los agentes localizaron además dos paquetes con aproximadamente medio kilogramo cada uno de un polvo blanco. La Fiscalía señaló que, por sus características visibles, podría tratarse de una sustancia utilizada para el corte de cocaína, aunque será necesario determinar su composición mediante peritajes.

En el operativo participaron elementos de la Policía de Investigación, mientras agentes de la Guardia Civil Estatal y efectivos del Ejército Mexicano resguardaron el exterior del inmueble.

La Fiscalía no informó sobre personas detenidas durante la diligencia. Los objetos y sustancias asegurados quedaron bajo resguardo para continuar con las investigaciones y establecer posibles responsabilidades.