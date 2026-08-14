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Cancela EU la visa a "Andy"

"Es una canallada, tiene tinte político", dice el hijo de Andrés Manuel López Obrador

Por El Universal

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Cancela EU la visa a "Andy"
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      Ciudad de México.- Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, denunció este jueves que el gobierno de Estados Unidos canceló su visa de ingreso a ese país por instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, y del subsecretario Christopher Landau.

      A través de una carta dirigida al presidente estadounidense Donald Trump, fechada este 13 de agosto en Teapa, Tabasco, Andrés Manuel López Beltrán aseguró que la decisión tiene un carácter político y cuestionó al mandatario sobre si estaba enterado de la medida.

      "Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, autodenominado ´el quita visa´, han ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos de América", señaló.

      El hijo del expresidente calificó la decisión como "politiquera y propagandística" y afirmó que no existe ninguna razón que justifique la cancelación de su visa.

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      Sostuvo, además, que los funcionarios estadounidenses no cuentan con pruebas de algún acto "inmoral o delictivo" en su contra y afirmó que ha conducido su vida pública y privada bajo los principios que, dijo, le fueron inculcados por sus padres.

      López Beltrán elevó el tono de sus críticas contra Rubio y Landau al acusarlos de actuar como "jefes de pandillas" dedicados, según su señalamiento, a espiar, acosar e intervenir contra gobiernos y políticos que consideran una amenaza para Estados Unidos.

      En su misiva, López Beltrán aseguró que la cancelación de la visa no representa para él un problema, pues dijo que no tiene interés en visitar Estados Unidos "en estos tiempos decadentes y lamentables".

      Sin embargo, pidió directamente a Trump que aclare si conocía la decisión de Rubio y Landau. "¿Está usted enterado de lo que le estoy exponiendo?", preguntó López Beltrán al mandatario estadounidense.

      En caso de que Donald Trump no estuviera informado, planteó una segunda interrogante: por qué no destituye a Rubio, Landau y a otros funcionarios que, a su juicio, mantienen una actitud adversa hacia México y hacia Morena.

      El hijo del exmandatario pidió finalmente a Trump iniciar una nueva etapa basada en la participación de "profesionales de la política" y en la defensa del interés de los ciudadanos.

      "En política siempre será mejor rectificar que caer en la autocomplacencia y es de sabios cambiar de opinión", expresó.

      La carta concluye con un llamado a que el presidente estadounidense responda a sus cuestionamientos y aclare los motivos detrás de la cancelación de su visa.

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