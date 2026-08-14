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Superpeso rompe el piso de 17 unidades por dólar

La moneda se fortalece tras elecciones y ante la debilidad global del dólar estadounidense

Por El Universal

Agosto 14, 2026 09:25 a.m.
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Superpeso rompe el piso de 17 unidades por dólar
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      La moneda mexicana arrebata terreno al dólar estadounidense por cuarto día consecutivo y perfora el soporte clave de las 17 unidades, muestran datos de Bloomberg.

      Durante la mañana de este viernes, cotiza sobre 16.98 pesos por dólar en operaciones al mayoreo, de las cuales más de 80% se realizan en el exterior, según la reciente encuesta del Banco de Pagos Internacionales.

      Impacto en la comunidad

      La última vez que la paridad intradía estuvo por debajo de 17 fue el 3 de junio de 2024, un día después de las elecciones que dieron una amplia victoria a la presidenta Claudia Sheinbaum y al partido Morena. El 9 de abril de ese año, el tipo de cambio alcanzó las 16.26 unidades durante momentos de la sesión.

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      El superpeso acumula una ganancia de 0.9% en las últimas cuatro jornadas y una apreciación de 5.7% en lo que va de 2026, colocándose como la sexta divisa con mejor desempeño, ranking que lidera el peso colombiano, indican datos de la agencia Bloomberg.

      ¿Cómo ocurrió el fortalecimiento del peso?

      "El regreso del superpeso se debe a la debilidad global del dólar ante el aumento de la incertidumbre en la economía de Estados Unidos", explicó la analista de Banamex, Paulina Anciola.

      Además, estimó que el comportamiento del peso obedece tanto a un mayor apetito global por activos de mercados emergentes, como al atractivo del diferencial de tasas de interés de largo plazo frente al resto del mundo, el cual se mantiene en niveles elevados, de alrededor de 450 puntos base con Estados Unidos.

      "Parecería que el mercado cambiario ya internalizó parte importante la incertidumbre doméstica, tanto relacionada con los ajustes a la perspectiva de la calificación soberana, como en el terreno comercial frente al escenario de revisiones anuales del T-MEC y hasta ahora no se han registrado episodios de volatilidad elevada", dijo.

      El consenso del sector privado pronostica una paridad al mayoreo de 17.90 pesos al finalizar este año, de acuerdo con los resultados de la encuesta que Citi aplicó a 35 bancos, casas de bolsas y grupos de análisis durante la semana pasada.

      Barclays aparece como la institución más optimista, al proyectar un tipo de cambio de 17, mientras que en el otro extremo se encuentra Banca Mifel, con un escenario de 19.03 unidades.

      Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo el jueves en 17.49 pesos en ventanillas de Banamex.

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