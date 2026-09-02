Fito Páez embruja Madrid entre piano, cuerdas y clásicos latinoamericanos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Madrid.- Fito Páez convirtió el Teatro Real de Madrid en un recorrido por su historia musical y por algunas de las canciones más reconocidas de América Latina, durante un concierto especial acompañado por una orquesta de cuerdas.

"Exorcicé Madrid", expresó el compositor rosarino casi al término de una presentación de alrededor de dos horas y media, que cerró con Mariposa tecknicolor, coreada por el público de pie, y una interpretación a capela de Yo vengo a ofrecer mi corazón.

El espectáculo, titulado Clásico, fue concebido como una pausa dentro de la gira internacional Sale el sol, que Páez retomará el 27 de septiembre en Paraguay. El segundo concierto de este formato se realizará este jueves en el Palau de la Música de Barcelona, donde actuará únicamente acompañado por un piano.

En Madrid, el músico abrió la velada al asegurar que la cita representaba "cerrar un círculo energético". Después dejó que el repertorio y los silencios condujeran la mayor parte del encuentro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Páez repasó canciones como 11 y 6, Al lado del camino, Llueve sobre mojado, Carabela de la nada y Ciudad de pobres corazones, ante un público que permaneció atento incluso desde los asientos con visibilidad limitada del recinto.

También presentó tres temas de su disco Shine: la canción que da nombre al álbum, El honor de los lobos y Las fuerzas armadas del amor. El material fue incorporado al repertorio después de cinco meses de gira por Argentina, Colombia y Uruguay.

Uno de los momentos más solemnes llegó con Romance de la pena negra, composición vinculada con la obra homónima de Federico García Lorca, interpretada al cumplirse 90 años del asesinato del poeta español.

Un viaje por la música latinoamericana

El concierto reservó un espacio para los autores que marcaron la trayectoria musical de Páez. El recorrido comenzó en Argentina con Muchacha ojos de papel, de Luis Alberto Spinetta.

"Argentina es una máquina complejísima, musicalmente hermosa, poéticamente hermosa; siempre hay que volver ahí y es mi refugio", expresó antes de interpretar la pieza.

De Charly García eligió Canción para mi muerte y Desarma y sangra, tema relacionado con la dictadura militar argentina y cuya vigencia destacó durante la presentación.

El folklore argentino apareció con El andar, de Atahualpa Yupanqui, y La última curda, asociada a Aníbal Troilo. Después, Páez amplió el recorrido con Te recuerdo Amanda, de Víctor Jara; El breve espacio, de Pablo Milanés, y Construcción, de Chico Buarque.

El público respondió con ovaciones y cánticos dedicados al artista. La despedida llegó con los asistentes de pie, después de una presentación que combinó el repertorio de Páez con un homenaje al cancionero latinoamericano.