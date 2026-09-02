Maru Campos envía posicionamiento tras no asistir al informe federal

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La gobernadora María Eugenia Campos Galván envió esta tarde un posicionamiento luego del segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, al cual no asistió.

"Entiendo que fui la única gobernadora que no asistió y eso ha generado especulaciones. Al respecto les digo que uno sabe bien cuándo una invitación es por compromiso y cuándo por consideración", dice el mensaje de la gobernadora.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aseguró que, después de los ataques en su contra, no se sintió invitada al evento, por consideración, sino más por compromiso."Después de las acusaciones que se han formulado en mi contra, después de la ofensiva que se emprendió por cumplir con mis responsabilidades de gobierno, no me pude sentir invitada por consideración."Y sí, efectivamente, en acto de prudencia, por consideración a la propia presidenta incluso, decidí no asistir y atender agenda aquí en el estado. A muchos mi presencia iba a resultar incómoda."En los tiempos que corren de polarización que se siembra desde el poder, no podemos esperar actos auténticamente republicanos. Y yo no me represento a mí, sino a los chihuahuenses."Reitero siempre mi disposición de colaboración con el Gobierno Federal, por el bien de los chihuahuenses", se agrega en el mensaje.Durante el martes y este miércoles, la gobernadora de Chihuahua ha sostenido agenda estatal con diversos eventos, tanto públicos como privados.