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Fátima Bosch no ha sido notificada sobre demanda en su contra

La Miss Universe asegura que no ha recibido notificación por la demanda interpuesta por Nawat Itsaragrisil

Por El Universal

Septiembre 02, 2026 04:58 p.m.
A
Fátima Bosch no ha sido notificada sobre demanda en su contra
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      Fátima Bosch, Miss Universe 2025, declaró que no ha recibido una notificación por la demanda que interpuso el empresario Nawat Itsaragrisil, por el presunto delito de difamación y acusaciones, luego de que evitase a la prensa mexicana, cuando fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México.


      La licenciada en diseño de indumentaria y moda trató de librarse de los medios de comunicación, cuando se percató de su presencia o, a menos, eso es lo que percibieron los integrantes de la prensa. Sin embargo, la joven de 25 años se excusó afirmando que, si camino a prisa, cuando se acercaron a ella, era porque tenía que documentar sus maletas.

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      Minutos después del incidente, la tabasqueña se reencontró con los medios que la cuestionaron, principalmente, por la demanda que Itsaragrisil, presidente del Comité Anfitrión de Miss Universe Tailandia, interpuso en su contra, luego del incidente que los confrontó a inicios de noviembre del año pasado, cuando Fátima aseguró que el empresario la llamó "tonta"; él ha argumentado que, en realidad, usó la frase "te perjudicarás".
      En ese sentido, Bosch Fernández que, tras entregar su corona a la futura reina de belleza, la cual se dará a conocer este mes de noviembre, en Puerto Rico, señaló que, en realidad, hasta la fecha no ha sido notificada del presunto proceso legal.
      "Yo, hasta el día de hoy, no he recibido nada, ninguna notificación de ninguna demanda", respondió.
      Además, la modelo y altruista, segura de cómo se sucedieron los hechos, indicó que, lo que ocurrió aquel 4 de noviembre, dijo que, por más que Itsaragrisil ha afirmado que ella mintió, a la hora de señalar la forma en que se condujo hacia sí, hay videos que demuestran que no ha mentido en sus declaraciones.
      "Lo que pasó ese día, quedó grabado, todo el mundo lo vio desgraciadamente, mucha gente tiene que usar mi nombre para hacer polémica y hacerse relevante, creo que, como sociedad, tendríamos que reflexionar que, en medio siglo XXI, no puede ser que exigir el respeto básico de una mujer nos siga escandalizando, lo único que les puedo decir es que yo estoy bien, enfocada en el trabajo", precisó.
      Negó, además, tener algún comentario que hacer acerca de Itsaragrisil.
      "Yo no tengo comentarios que hacer acerca de él ni de nadie".

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