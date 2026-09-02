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Instalan paradores temporales por desvío de la Línea 3 de RedMetro

La modificación del recorrido se mantendrá durante la construcción del puente vehicular en la Glorieta de la Familia

Por Redacción

Septiembre 02, 2026 05:06 p.m.
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Instalan paradores temporales por desvío de la Línea 3 de RedMetro
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      La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) comenzó la instalación de paradores en las estaciones provisionales de la Línea 3 de RedMetro, habilitadas tras la modificación temporal de su recorrido por Circuito Potosí.

      El cambio en la ruta fue necesario debido a la construcción del Puente Superior Vehicular en la Glorieta de la Familia, cuyos trabajos obligaron a realizar ajustes en la operación del sistema de transporte en esa zona.

      Los paradores permitirán que los usuarios cuenten con espacios para esperar y abordar las unidades mientras se mantiene el recorrido provisional.

      El titular de la SeduvopJorge Grimaldo Limón, señaló que la infraestructura permanecerá durante el periodo en que estén vigentes las modificaciones y aseguró que el servicio continuará operando mientras avanzan las obras del puente vehicular.

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