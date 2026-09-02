Instalan paradores temporales por desvío de la Línea 3 de RedMetro
La modificación del recorrido se mantendrá durante la construcción del puente vehicular en la Glorieta de la Familia
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La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) comenzó la instalación de paradores en las estaciones provisionales de la Línea 3 de RedMetro, habilitadas tras la modificación temporal de su recorrido por Circuito Potosí.
El cambio en la ruta fue necesario debido a la construcción del Puente Superior Vehicular en la Glorieta de la Familia, cuyos trabajos obligaron a realizar ajustes en la operación del sistema de transporte en esa zona.
Los paradores permitirán que los usuarios cuenten con espacios para esperar y abordar las unidades mientras se mantiene el recorrido provisional.
El titular de la Seduvop, Jorge Grimaldo Limón, señaló que la infraestructura permanecerá durante el periodo en que estén vigentes las modificaciones y aseguró que el servicio continuará operando mientras avanzan las obras del puente vehicular.
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