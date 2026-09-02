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Ingrid Martz y Rodrigo Luque en disputa por custodia de su hija Martina

Ingrid Martz agradece su trabajo actoral como apoyo emocional durante el proceso legal por la custodia compartida.

Por El Universal

Septiembre 02, 2026 04:56 p.m.
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Ingrid Martz y Rodrigo Luque en disputa por custodia de su hija Martina
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      La actriz Ingrid Martz está pasando por momentos complicados por la custodia compartida de su única hija Martina, fruto de su relación con el fotógrafo Rodrigo Luque, la pareja comenzó una historia de amor que los llevó al matrimonio en 2017, sin embargo, actualmente no tienen comunicación, sólo a través de sus respectivos abogados.


      La pareja tuvo a su única hija, Martina, en 2019, quien se convirtió en el centro de las decisiones que ambos tomaron durante el proceso de separación, ya que antes de formalizar su divorcio, Ingrid Martz y Rodrigo Luque vivieron bajo el mismo techo, aunque no como pareja, durante dos años, con el objetivo de mantener una dinámica familiar para su hija.

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      La actriz explicó en su momento que, aunque todo lo hicieron por su hija, llegaron a la conclusión de que esa situación ya no era saludable.
      Decidieron separarse formalmente y vivir en casas distintas, con la intención de evitar que su hija creciera en medio de un ambiente tenso.
      Actualmente, ambos enfrentan un proceso legal relacionado con los acuerdos de convivencia y custodia de Martina, por lo que su separación no solo significó el final de su matrimonio, sino también el inicio de una nueva etapa como padres.
      Ingrid Martz agradece el trabajo que tiene como actriz porque le sirve de terapia ante el proceso legal que vive con su exesposo, y admite que nunca se imaginó que pudiera vivir algo así.
      "Es una situación que jamás en mi vida pude haber soñado en mi vida ni por un segundo, jamás pensé que me podía pasar a mí", admitió en entrevista con "Sale el Sol".
      Dijo que este proceso ha sido muy doloroso y que lo único que desea es que termine pronto y que sea lo mejor para la única persona que importa, su hija Martina.
      El ideal de Ingrid es que su hija viva con ella, con mamá, y que siga viendo a su padre, conviviendo con él, pero que tenga un lugar estable, y no como ocurre ahora, que Martina pasa una semana con mamá y otra con papá.
      "Mi ideal es que mi hija viva con mamá, que tenga un solo lugar estable, siento que es demasiada inestabilidad tanto cambio".
      A la actriz le parece fuerte la idea de que sus vidas estén en manos de gente que ni los conoce, de las leyes.
      Desconoce si su exesposo esté buscando la custodia total de su hija, pues dejó claro que entre ellos no hay comunicación alguna, ésta únicamente es a través de los abogados.
      Ingrid Martz inició su trayectoria artística desde muy joven y se consolidó como una de las actrices recurrentes de las telenovelas mexicanas, ha actuado en proyectos como "María Isabel" (1997), "Carita de ángel" (2000), "Amor real" (2003), "Rubí" (2004), "Qué pobres tan ricos" (2013-2014) y "Antes muerta que Lichita" (2015-2016); después de un periodo alejada de las telenovelas, regresó a la pantalla chica con "Mi camino es amarte" (2022).

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