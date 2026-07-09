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Serán peatonales, calles del primer cuadro de Soledad

La alcaldía asegura contar con el respaldo mayoritario de comerciantes

Por Flor Martínez

Julio 09, 2026 03:07 p.m.
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Foto: Pulso

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      El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez tiene listo el proyecto para peatonalizar el primer cuadro de la cabecera municipal, el cual será presentado en los próximos días a los habitantes y comerciantes de la zona centro, informó el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, aunque reconoció que podría haber personas inconformes con dicho proyecto.

      El plan es intervenir las calles que rodean la Plaza Principal, por lo que se prevén modificaciones a la circulación vehicular y cambios de sentido en algunas vialidades aledañas para permitir la peatonalización del área.

      No obstante, aclaró que antes de iniciar el proyecto se dará a conocer el plan a los residentes del primer cuadro, al asegurar que la administración cuenta con el respaldo de la mayoría de las personas que habitan en ese sector.

      Sostuvo que la intervención busca generar una transformación urbana y beneficiar la actividad comercial de los negocios ubicados alrededor de la plaza, al considerar que el proyecto incrementará la afluencia de visitantes.

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