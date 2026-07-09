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Decomisan muñecos vudú que ocultaban semillas de cannabis

El envío con semillas de cannabis tenía origen en Sinaloa y destino Santa Cruz, Bolivia, sin personas detenidas.

Por El Universal

Julio 09, 2026 03:32 p.m.
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Decomisan muñecos vudú que ocultaban semillas de cannabis
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      La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó que en coordinación con personal de la Guardia Nacional (GN) aseguraron aproximadamente 2.5 kilos de semillas con características de cannabis ubicadas al interior de dos muñecos vudú.


      Por medio de un comunicado conjunto entre las autoridades federales y la ANAM, se detalló que a través de la Aduana de Guadalajara, personal aduanero detectó cinco cajas de cartón que contenían en su interior los muñecos de vudú rellenos de dichas semillas.

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      Indicaron que la mercancía estaba oculta en un envío de exportación y de acuerdo con la revisión, se determinó que el envío tenía como origen Sinaloa y como destino Santa Cruz, Bolivia. No se reportaron personas detenidas.
      Destacaron que las acciones fueron resultado de trabajo de inspección y vigilancia para prevenir el tráfico ilícito de mercancías y fortalecer la seguridad nacional, por lo que este decomiso significa el combate al tráfico ilegal.
      La Agencia Nacional de Aduanas de México y las autoridades del Gabinete de Seguridad informaron que tras el hallazgo, la mercancía fue entregada a personal de GN para su puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de dar seguimiento a las investigaciones.
      Cabe destacar que esta acción en las aduanas del país no es la única, en días pasados se han reportado decomisos de otras mercancías como cocaína y cigarrillos. Apenas ayer, la Secretaría de Marina (Semar) e integrantes de la Aduana Marítima de Lázaro Cárdenas en Michoacán, aseguraron 20 bultos con más de una tonelada de cocaína en un buque.
      El pasado 2 de julio, un pasajero fue detenido en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo luego de asegurarle 12 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas que formaba parte de su equipaje. El hombre se hacía pasar por discapacitado y provenía de Medellín, Colombia.

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