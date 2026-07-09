Maribel Guardia sorprendida por medidas de protección de su exnuera

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Maribel Guardia se muestra asombrada de que, como medida de seguridad, su exnuera, Imelda Garza Tuñón, haga uso del servicio de guaruras, los que asevera que la acompañan a todos lados pues, ni ella, con una trayectoria de más de cuarenta años, ha recurrido a uso de personal privado de salvaguardia.

La actriz fue entrevistada por "Venga la alegría" y, conciliadora, como acostumbra, habló del gusto que le da que Imelda se haya dado una nueva oportunidad en el amor pues, reveló que, por lo que ha escuchado, la pareja de la joven, identificado con el nombre de Jorge Baruch, parece ser "un buen muchacho".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Ojala que así sea, que ella haga una buena elección porque es la persona que va a estar cerca del niño".Pese a que han pasado más de un año de sus últimas interacciones con el menor, la también cantante sigue preocupándose por su bienestar por lo que, a pesar de que le sorprende que su exnuera contrate equipo de seguridad privado, para que la acompañe constantemente, tras las amenazas que "Ime" asevera haber recibido, muestra alegría que eso refuerce el resguardo del pequeño José Julián.De hecho, precisó que, ni ella misma, a lo largo de toda su carrera, ha recurrido a este tipo de servicios."La veo muy bien resguardada, anda con guaruras, yo, en mi vida, he tenido un guarura, no, yo nunca en mi vida y, ella, ¡trae dos!, entonces, la veo muy bien resguardada, qué bueno que el niño está todavía mejor", destacó.También envió sus mejores deseos para la joven con quien, a pesar de estar confrontada legalmente, reconoce que se trata de la madre de su nieto, motivo por el que, constantemente, ora por el bienestar tanto de ella como del menor."Dios me lo acompañe; desde el cielo, Julián proteja a su hijo, que sé que así es, porque era el gran amor de su vida; Dios la proteja (a Imelda), que la guarde en la palma de su mano y, sobre todo, a mí niño, que Dios me lo bendiga y me lo proteja", expresó.