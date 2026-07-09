logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Maribel Guardia sorprendida por medidas de protección de su exnuera

La actriz manifiesta que nunca ha requerido seguridad privada en su carrera, pero valora la protección que recibe su nieto.

Por El Universal

Julio 09, 2026 04:15 p.m.
A
Maribel Guardia sorprendida por medidas de protección de su exnuera
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Maribel Guardia se muestra asombrada de que, como medida de seguridad, su exnuera, Imelda Garza Tuñón, haga uso del servicio de guaruras, los que asevera que la acompañan a todos lados pues, ni ella, con una trayectoria de más de cuarenta años, ha recurrido a uso de personal privado de salvaguardia.


      La actriz fue entrevistada por "Venga la alegría" y, conciliadora, como acostumbra, habló del gusto que le da que Imelda se haya dado una nueva oportunidad en el amor pues, reveló que, por lo que ha escuchado, la pareja de la joven, identificado con el nombre de Jorge Baruch, parece ser "un buen muchacho".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Ojala que así sea, que ella haga una buena elección porque es la persona que va a estar cerca del niño".
      Pese a que han pasado más de un año de sus últimas interacciones con el menor, la también cantante sigue preocupándose por su bienestar por lo que, a pesar de que le sorprende que su exnuera contrate equipo de seguridad privado, para que la acompañe constantemente, tras las amenazas que "Ime" asevera haber recibido, muestra alegría que eso refuerce el resguardo del pequeño José Julián.
      De hecho, precisó que, ni ella misma, a lo largo de toda su carrera, ha recurrido a este tipo de servicios.
      "La veo muy bien resguardada, anda con guaruras, yo, en mi vida, he tenido un guarura, no, yo nunca en mi vida y, ella, ¡trae dos!, entonces, la veo muy bien resguardada, qué bueno que el niño está todavía mejor", destacó.
      También envió sus mejores deseos para la joven con quien, a pesar de estar confrontada legalmente, reconoce que se trata de la madre de su nieto, motivo por el que, constantemente, ora por el bienestar tanto de ella como del menor.
      "Dios me lo acompañe; desde el cielo, Julián proteja a su hijo, que sé que así es, porque era el gran amor de su vida; Dios la proteja (a Imelda), que la guarde en la palma de su mano y, sobre todo, a mí niño, que Dios me lo bendiga y me lo proteja", expresó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Maribel Guardia sorprendida por medidas de protección de su exnuera
      Maribel Guardia sorprendida por medidas de protección de su exnuera

      Maribel Guardia sorprendida por medidas de protección de su exnuera

      SLP

      El Universal

      La actriz manifiesta que nunca ha requerido seguridad privada en su carrera, pero valora la protección que recibe su nieto.

      Alejandra Jaramillo se disculpa tras polémica por burla a México
      Alejandra Jaramillo se disculpa tras polémica por burla a México

      Alejandra Jaramillo se disculpa tras polémica por burla a México

      SLP

      El Universal

      La polémica generó reacciones en redes y llamados a sancionar a la presentadora.

      Alfonso Obregón acusado de abuso sexual por Brenda Rivero
      Alfonso Obregón acusado de abuso sexual por Brenda Rivero

      Alfonso Obregón acusado de abuso sexual por Brenda Rivero

      SLP

      El Universal

      Brenda Rivero, actriz de doblaje, señala a Alfonso Obregón por presunto abuso ocurrido en su adolescencia.

      Shakira desconoce logística de su show en final Mundial 2026
      Shakira desconoce logística de su show en final Mundial 2026

      Shakira desconoce logística de su show en final Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      La cantante colombiana admitió no saber si su show será al inicio o en el medio tiempo del partido final.