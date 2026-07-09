Exdirector de Pemex, en esquema de protección a funcionarios

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Desde su llegada al Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos, la noche del martes 7 de julio, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla fue conducido al área denominada "Sujeto de protección a funcionarios", en espera de la audiencia de vinculación a proceso señalada para el lunes a las 8:15 horas.

Abogados especializados en materia penal afirman que la zona de "Sujeto de protección a funcionarios" es un área relativamente cómoda para aquellas personas de nuevo ingreso, porque tienen una estadía diferente a los internos con celdas asignadas y de convivencia en población abierta. Por ejemplo, tienen pronta atención de salud y medicamentos, que para el caso del exdirector resulta importante porque, según dijo a la juez Consuelo Adriana Carrera, sigue un tratamiento por un tumor maligno en la próstata.

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Los huéspedes del área "Sujeto de protección a funcionarios", afirma el expresidente del Colegio de Abogados, Enrique Paredes Sotelo, permanecen en ese sitio hasta que son vinculados a proceso y en caso positivo, pasan al Centro de Observación y Clasificación (COC) donde reciben, clasifican y evalúan a las personas de recién ingreso a la prisión.Ahí mismo un equipo de psicólogos, criminólogos y trabajadores sociales comienzan los estudios de personalidad y circunstancias del interno para determinar el tratamiento adecuado que se le aplicará y definir en qué dormitorio o área será ubicado definitivamente dentro del penal.En caso de que la Fiscalía General del Estado demuestre con el acervo probatorio la responsabilidad del exdirector de Pemex en los delitos de violencia familiar y vicaria, y la juez dicte la vinculación a proceso, Víctor Rodríguez pasará al COC.Una vez en población, el exfuncionario federal podría compartir espacio abiertos con los integrantes del cártel de Los Linos, así como con José Antonio Alvarado Martínez, "El Vara", líder de la célula delictiva "Los Acapulco" y Modesto Vivas Urzúa, la Víbora, pionero del secuestro en nuestro país.