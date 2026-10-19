Guillermo del Toro lamenta mundo en ruinas y exige solución al agua en Jalisco

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El director mexicano Guillermo del Toro lamentó el mundo "en ruinas" que su generación está entregando a los jóvenes y pidió que se resuelva la problemática del agua en su natal estado de Jalisco, donde las protestas por la mala calidad del líquido llevaron a arrestos y agresiones contra los manifestantes.

"Es absolutamente insostenible, indescifrable y aterrador que una cosa tan absolutamente básica tenga que ser peleada, manifestada, combatida", dijo el domingo en una conferencia de prensa en el Festival Internacional de Cine de Morelia. "Estoy con ellos al 100%... Es un derecho, una necesidad y una urgencia de primerísima mano, de mínima, de mínima conciencia social, que se resuelva esto".

El 11 de octubre, una marcha por la mala calidad del agua en Guadalajara desencadenó arrestos, violencia y 23 personas lesionadas. Previo a su charla con la prensa, Del Toro dio una clase magistral para jóvenes en la que que también se abordó el tema.

La situación que enfrentan los jóvenes dentro y fuera de México resonó en otra intervención de Del Toro durante el conversatorio a propósito del sentimiento que a sus 62 años le provocan las perspectivas para las generaciones futuras.

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"Me duele muchísimo ver que una, dos o tres generaciones le fallaron completamente a esta generación. Se entrega a la generación que viene un mundo en ruinas, moral, social, espiritualmente desintegrado", dijo.

"Hay un sentimiento así", dijo antes de tomar una pausa para secarse unas lágrimas que se le escaparon de los ojos "Pero creo que podemos decirle a los jóvenes lo siento, con amor, puede funcionar".

La historia que se repite

"El laberinto del fauno" mezcla fantasía y realidad en la España franquista. A su estreno en 2006 esta era ultraconservadora y dictatorial parecía algo del pasado, pero ahora, como en otras partes del mundo, su ideología parece estar recobrando fuerzas.

"Me acuerdo cuando salió la película, un periodista me dijo: 'Bueno, hablar del fascismo cuando ya está derrotado no es tan difícil', le digo: 'Se pone de moda otra vez, no se preocupe'", señaló Del Toro.

"En el libro de reglas de cómo dominar se suscitan las mismas leyes desde el principio de dividir, crear odio, generar antagonismo", agregó. "¿Por qué? Porque la gente que está arriba quiere que piensen que el problema es la gente que está a un lado de ti. La gente que está arriba es el problema, se protege, domina, divide, debilita".

Del Toro pidió no creer las "mentiras de la ingeniería del odio" que se replican ahora y que se escucharon décadas antes.

"Nunca, nunca, nunca ha habido un momento histórico que haya sido resuelto por el odio", señaló.

"El Laberinto del fauno" a 20 años de su estreno

Del Toro participó en un conversatorio por el 20 aniversario de su película "El Laberinto del Fauno" con la productora Bertha Navarro, el cinefotógrafo Guillermo Navarro y la actriz principal Ivana Baquero, quien tenía unos 11 años al interpretar el papel de Ofelia.

Guillermo Navarro recordó que el rodaje de "El laberinto del fauno" fue muy duro y con un presupuesto limitado con el que corrieron muchos riesgos. Por su parte, la productora Bertha Navarro, quien había realizado principalmente documentales, dijo que apostó por apoyar el filme tras leer el guion de "Cronos" de Del Toro.

"Quedé absolutamente fascinada", dijo. "El talento brilla y hay que saber ver esa luz. Y eso fue lo que hice con Guillermo".

Para Baquero era su debut cinematográfico. La actriz tenía unos 11 años al comienzo del rodaje.

"Para mí fue muy liberador trabajar con él, porque de alguna forma me dio alas para ser la actriz que yo quería ser", señaló sobre su colaboración con Del Toro. "Él no me trató como una niña, me trató como una más en el elenco y eso hizo que yo quisiera trabajar lo mejor posible para que todos los demás pudieran brillar".

Del Toro recordó la expectación previa a estrenar su película en Cannes, donde recibió una ovación de 22 minutos, la cual supuso un antes y un después en su carrera, que incluye filmes como "Crimson Peak" ("La cumbre escarlata"), "The Shape of Water" ("La forma del agua") y "Frankenstein".

Con la reedición de 2026 quería que el filme estuviera disponible en México y España, donde no se encontraban copias fácilmente.

"Creo que es un momento urgente para hablar de lo que habla la película con un público nuevo", señaló. "Me interesaba mucho devolverla de alguna manera".

Un invitado de honor

Del Toro ha visitado el Festival Internacional de Cine de Morelia en otras ocasiones. En 2006 hizo el estreno en México de "El laberinto del fauno" en el festival, pero el domingo tuvo todas las condecoraciones, recibió la Medalla Filmoteca UNAM y un premio a la trayectoria por parte del festival.

En su charla compartió algunos de sus secretos de escritorio.

"A veces necesitas oír a Mozart", dijo. "A veces suena Paquita la del barrio ... yo 'oigo' cine todos los días. Todos los días veo mínimo una o dos partes de películas o una película completa".

En cuanto a la música que escucha, dijo que la gran mayoría son bandas sonoras de películas, un 5% Juan Gabriel, un 5% José José y otra parte de música barroca. Los autores que lo acompañan son tres.

"Si voy a escribir en inglés leo a Hemingway, si voy a escribir en español leo a Rulfo o a Borges", dijo. "Tengo los libros de Borges, de Rulfo y de Hemingway en todos los lugares donde trabajé, muy cerca del área de escribir".

Al explicar las becas y apoyos que da a jóvenes creadores, recordó que él mismo tuvo una etapa así en la que otros cineastas le dieron oportunidades, como cuando trabajaba como maquillista de 150 extras en el filme "Cabeza de Vaca" o cuando era asistente de dirección en "El corazón de la noche" de Jaime Humberto Hermosillo con Gabriel Figueroa y Pedro Armendáriz Jr.

"Yo manejaba, manejaba coches, excavaba", dijo. "Lo que me decían que hiciera, yo estaba encantado de estar en cine y estar con la generación de don Gabriel".