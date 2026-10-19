Mueren dos motociclistas en puente de Soledad

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Dos personas que viajaban en una motocicleta perdieron la vida al ser envestidos por un vehículo, cuyo conductor abandonó la escena, en la cima del puente Tecnológico de la carretera a Rioverde.

Los hechos se suscitaron a las 22:30 horas del día domingo, cuando un motociclista y su acompañante fueron envestidos, presuntamente por una camioneta.

Al sitio arribaron los servicios de emergencia, quienes al valorar a las personas las encontraron sin signos vitales. Peritos de la Guardia Civil de Soledad aseguraron el área.

Posteriormente, policiales de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron con las investigaciones correspondientes.

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