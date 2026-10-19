Arabia Saudí ejecuta a 2 bangladesíes por "actos indecentes" y otras noticias de Oriente Medio

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Arabia Saudí ejecutó a dos ciudadanos bangladesíes por "actos indecentes" dentro de una mezquita en La Meca. Bangladesh dijo que no fue informado de las ejecuciones con antelación.

Mientras tanto, la policía israelí arrestó a 10 sospechosos en relación con una ola de violencia de colonos, que incluyó agresiones contra una periodista estadounidense y diplomáticos europeos en Cisjordania el fin de semana, y rebeldes hutíes respaldados por Irán anunciaron ataques en Yemen y en toda Arabia Saudí.

Estas son las noticias más reciente de Oriente Medio.

Arabia Saudí ejecuta a 2 bangladesíes por "actos indecentes"

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Arabia Saudí ejecutó a un hombre y una mujer de Bangladesh condenados por cometer "actos indecentes" en una mezquita de la ciudad santa musulmana de La Meca.

Bangladesh señaló que no fue informado antes de que se llevaran a cabo las sentencias y ha solicitado información a Riad. El Ministerio del Interior saudí informó que los bangladesíes fueron ejecutados debido a "la gravedad y seriedad de sus acciones al violar la santidad tanto del momento como del lugar". El ministerio no dio más detalles.

Israel detiene a 10 sospechosos tras violencia de colonos

La policía informó de 10 sospechosos detenidos el lunes tras una serie de ataques violentos de colonos israelíes en la Cisjordania ocupada que provocó fuertes críticas contra el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. La policía israelí no identificó quién atacó a las personas que acudieron a apoyar a los palestinos durante su cosecha anual de aceitunas.

La fotógrafa del Washington Post, Heidi Levine, fue golpeada el viernes por una multitud de colonos jóvenes mientras documentaba la escena, lo que le dejó varias costillas y vértebras fracturadas. Colonos enmascarados atacaron el sábado a un grupo de diplomáticos europeos. Los palestinos han sido objeto de un aumento de los ataques, que rara vez conducen a detenciones o castigos, según grupos de derechos humanos.

El principal rival de Netanyahu en las elecciones del 27 de octubre, Gadi Eisenkot, lo calificó de "terror judío", y dijo en X que "un puñado de criminales está quemando los últimos jirones de legitimidad que le quedan al Estado de Israel".

Israel dice que se reanudarán las entregas comerciales a Gaza

El ejército israelí dijo el lunes que reanudaría la coordinación de la entrada de camiones comerciales en Gaza, pero advirtió que los reportes de comerciantes que paguen impuestos a Hamás hará que se les revoquen sus licencias.

Los camiones comerciales no han entrado en la franja desde el miércoles, cortando el flujo de alimentos y bienes necesarios en el territorio. COGAT, el organismo militar israelí que supervisa los asuntos humanitarios en Gaza, citó desacuerdos entre Hamás y los comerciantes sobre impuestos, y afirmó estar comunicando una decisión tomada por los comerciantes.

Transportistas en Gaza dijeron que Israel estaba utilizando el desacuerdo como pretexto para combatir los esfuerzos de Hamás de recaudar impuestos. Dijeron que funcionarios en Gaza llamaron al dinero una "donación" para pagar a los empleados públicos en lugar de un impuesto. COGAT dijo el lunes que Hamás había retirado sus exigencias.

Ataque rebelde contra un campamento militar yemení mata a 53

Rebeldes hutíes respaldados por Irán mataron al menos a 53 soldados en ataques con misiles balísticos contra un campamento militar yemení el lunes, en uno de los ataques más mortíferos contra las fuerzas del gobierno respaldado por Arabia Saudí desde que los rebeldes hicieron añicos un acuerdo de alto el fuego de 2022 en la guerra civil de Yemen. Los ataques contra el campamento militar de al-Alam también hirieron a 200 reclutas, dijo el gobierno provincial de Shabwa.

Los rebeldes hutíes también afirmaron el lunes haber llevado a cabo seis operaciones militares dirigidas contra infraestructura petrolera, aeropuertos y sitios militares en toda Arabia Saudí. Las autoridades saudíes dicen que recientes ataques hutíes con misiles y drones han matado a 19 personas y herido a más de 350. La Defensa Civil saudí emitió el lunes más alertas de peligro en partes del reino.

Irán responderá con contundencia a nuevos ataques de EEUU, dice funcionario

Un asesor del líder supremo Moytabá Jamenei afirmó que Irán responderá con contundencia ante cualquier nuevo ataque de Estados Unidos.

El político conservador Mohammad Mokhber sostuvo que Irán atacaría a "nueve países" si bases iraníes o instalaciones "petroquímicas" volvieran a ser atacadas. Sus comentarios grabados publicados por Tasnim, una agencia de noticias semioficial cercana a la Guardia Revolucionaria, no mencionaron cuáles serían esos países.

Ataques israelíes en Gaza matan a 4, incluidos adolescentes

Tres ataques israelíes separados alcanzaron la Ciudad de Gaza, matando al menos a dos personas, según el Hospital Shifa, y dos jóvenes de 17 años murieron en otro ataque en Jan Yunis, en el sur de Gaza, según el Hospital Nasser.

El ejército israelí dijo que atacó a milicianos de Hamás en cada uno de los ataques en la Ciudad de Gaza. No comentó sobre el otro ataque. Israel continúa lanzando ataques mortales contra el enclave más de un año después de que Israel y Hamás alcanzaran un acuerdo de alto el fuego.

Reino Unido advierte a empresas sobre asentamientos israelíes

El principal diplomático del Reino Unido advirtió a las empresas que podrían estar violando el derecho internacional si ayudan a construir nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania. Su construcción se ha disparado bajo el gobierno de Netanyahu, que considera Cisjordania como la patria bíblica e histórica del pueblo judío y se opone a la creación de un Estado palestino.

El secretario británico de Exteriores Ed Miliband dijo que el proyecto de asentamiento E1 aprobado por Israel, que partirá Cisjordania en dos, "es una amenaza directa a la perspectiva de una solución de dos Estados".

El gobierno británico prohibió el comercio con los asentamientos israelíes y creó una vía para sancionar a las empresas que les prestan servicios. El principal diplomático de Israel respondió diciendo que su país no sería "intimidado por amenazas".

Irán se acerca a Rusia y rechaza acusación alemana de ataque contra líder judío

El principal funcionario de seguridad de Irán pidió una cooperación más fuerte con Rusia para reforzar la seguridad regional tras reunirse el lunes en Teherán con el ministro de Exteriores ruso Serguéi Lavrov, informó la agencia estatal iraní IRNA.

El general Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, dijo que la cooperación podría incluir proyectos económicos conjuntos, como la finalización de corredores de transporte. Lavrov, por su parte, condenó los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán como ilegales.

También en Teherán el lunes, Irán convocó al embajador de Alemania por lo que calificó de acusaciones infundadas, dijo el Ministerio de Exteriores iraní. Alemania había convocado al embajador de Irán en Berlín el mismo día después de que un tribunal condenara a dos hombres con vínculos con el servicio de inteligencia de Irán por planear matar al líder de una organización judía en Alemania.

Presidente de Irán dice que el país no tiene "desacuerdos fundamentales" con sus vecinos

El presidente Masoud Pezeshkian dijo que Irán está dispuesto a resolver tensiones mediante el diálogo, culpando a la interferencia de Estados Unidos por las divisiones en la región, informó la estatal IRNA.

Pezeshkian hizo las declaraciones durante la reunión del lunes con Lavrov, diciendo que la presencia de bases militares estadounidenses en países vecinos sólo había aumentado las tensiones, la inestabilidad y la inseguridad.