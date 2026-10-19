Para recordar > ¿Opción adecuada?

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Pues de sobra es conocido que los llamados representantes populares lo primero que olvidan es -precisamente- a sus representados. De los legisladores federales de Morena ya nos la sabemos: aprobarán lo que les ordenen desde el Ejecutivo.

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Las iniciativas de Claudia Sheinbaum se aprueban literalmente sin cambiarle ni una coma, sin hacerle ninguna corrección y por supuesto sin frenar cualquier detalle que vaya en contra de los ciudadanos a quienes dicen

representar.

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La más reciente hazaña de nuestros diputados federales y senadora del Partido Verde es que aprobaron la reforma en materia del registro catastral. Especialistas en la materia han advertido de la peligrosidad de esta medida,

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La más grave es que el gobierno federal podría, si se le ocurre en cualquier momento, apropiarse del recurso proveniente del impuesto predial, el principal ingreso anual para los ayuntamientos del país.

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Otra amenaza es que en cualquier momento se podría decidir que la base gravable pase del valor catastral al valor comercial y efectivamente cada propietario del país tendría que pagar más, mucho más. Efectivamente, no habrán aumentado el impuesto, pero sí la base sobre la cual se calcula su cobro.

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Un golpe al bolsillo de todos los mexicanos. No hay que olvidar quienes apoyaron la peligrosa medida.

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Y pues qué le contamos: la informalidad está a nada de alcanzar el 60% de la actividad laboral en la entidad. Los esfuerzos por recaudar, por parte del gobierno federal, se siguen recargando en el otro poco más de 40 por ciento de quienes sí se han metido a la formalidad.

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La observación la hace el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo Mauricio Mahbub Tamez, quien detalla que el índice de informalidad alcanza el 57% y sólo el 43% de quienes llevan un negocio, transitan en la formalidad.

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El representante comercial dijo que el alto nivel de informalidad significa que aquellos que cuentan con un negocio no realizó todos sus trámites y por supuesto no cumple con obligaciones fiscales.

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Añadió que la informalidad como tal ha representado tal nivel de merma, que incentiva malas prácticas y causa serios problemas para garantizar el crecimiento y otro gran problema que está generando la informalidad es que crezcan las cargas tributarias para los formales y que en algunos otros casos el trámite de las licencias es una aventura muy complicada y se tiene que buscar cómo formalizarse.

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Cuando un negocio entra a la formalidad, agrega, ayuda a la apertura de empleos bien remunerados, con las prestaciones de ley y es posible que incluso tengan acceso a un financiamiento o cuentan con la capacitación para entrar a las cadenas de suministro y de valor.

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La Cruz Roja nos hace saber una información inquietante: los servicios de emergencia por accidentes viales en la capital potosina aumentaron de entre 420 y 430 al mes a un rango de 600 a 650 durante los últimos cuatro o cinco meses.

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Jesús Aarón Cerecero Sánchez, subdelegado estatal de la Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí señala que alrededor de 50 de los 650 servicios mensuales corresponden a personas prensadas, una situación preocupante por las dificultades que implica el rescate.

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Por si fuera poco, los automóviles de nueva generación representan un reto para los paramédicos, ya que sus estructuras son más resistentes y compactas y ello dificulta las maniobras para liberar a las personas atrapadas.

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Cerecero Sánchez destaca que los accidentes atendidos ocurren principalmente durante las primeras horas de la mañana, entre las 5:00 y las 9:00 horas, así como entre el mediodía y las 15:00 horas.