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Trump enfrenta escepticismo judicial por remodelación de campo de golf

El proyecto en East Potomac Park es clave para la campaña de Trump en la capital.

Por AP

Octubre 19, 2026 04:48 p.m.
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Trump enfrenta escepticismo judicial por remodelación de campo de golf
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      Una jueza federal manifestó un profundo escepticismo el lunes sobre los planes del presidente Donald Trump para remodelar un campo de golf en Washington, ante la afirmación del gobierno de que la reciente tala de árboles y los planes de construir una nueva instalación no estaban relacionados.

      "No existe ningún universo en el que todo esto ocurrió al mismo tiempo por pura coincidencia", declaró la jueza Ana Reyes durante una tensa audiencia sobre el futuro del East Potomac Park, un proyecto clave en la campaña de Trump para dejar su huella personal en la capital del país.

      Reyes ordenó la semana pasada detener los planes de remodelación del campo de golf hasta como mínimo el 26 de octubre, después de reprender al gobierno por iniciar una masiva tala de árboles sin avisar ni al tribunal ni a los demandantes.

      Luego, Trump anunció el domingo en redes sociales planes para cerrar el campo de golf durante 15 meses a partir del 15 de noviembre, y remodelar el campo de 106 años de antigüedad, pese a una impugnación judicial presentada por la D.C. Preservation League y dos golfistas. En una publicación del lunes, Trump señaló que el trabajo comenzaría de inmediato.

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      Los abogados de los demandantes han pedido a Reyes que amplíe su orden de pausar temporalmente las obras. Sostienen que la construcción está causando daños irreversibles.

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