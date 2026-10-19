Raúl Castro enfrenta nuevas acusaciones en Florida por derribo de aeronaves

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El expresidente cubano Raúl Castro enfrenta más cargos en Florida relacionados con el derribo en 1996 de avionetas pilotadas por exiliados cubanos, luego que el gobierno de Estados Unidos acusara formalmente al exmandatario este año.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, acusó el lunes a Castro, de 95 años, de dirigir a espías para infiltrarse en el grupo de exiliados Hermanos al Rescate y de ordenar el ataque contra sus aeronaves. El cargo estatal de conspiración para cometer asesinato en primer grado se basa en gran medida en una acusación federal anunciada en mayo que incluía cargos de asesinato y destrucción de una aeronave.

Sigue sin estar claro si Castro alguna vez pisará una sala de audiencias en Estados Unidos. Uthmeier señaló que la orden de arresto restringirá la capacidad de Castro de salir de la nación insular y le impedirá viajar a cualquier lugar que tenga un acuerdo de extradición con Estados Unidos.

"No soy ignorante del hecho de que Raúl Castro es un hombre mayor que probablemente no está buscando marchar por su cuenta hacia Miami", declaró Uthmeier. "Creo que otros lo llevarán ante la justicia antes de que lo haga un tribunal, pero lo importante es que estamos listos para procesar el caso".

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Según la denuncia estatal, Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y primer vicepresidente de Cuba cuando dio la autorización final para derribar las avionetas. Agentes de la Dirección de Inteligencia de Cuba que operaban como parte de la Red Avispa en el área de Miami y los Cayos de Florida se infiltraron en Hermanos al Rescate e informaron sobre planes de vuelo, indicó el investigador.

Tres avionetas Cessna desarmadas despegaron del Aeropuerto Opa-Locka, en el condado Miami-Dade, el 24 de febrero de 1996. Muy fuera de las aguas territoriales de Cuba, MiG cubanos dispararon misiles y derribaron dos de las aeronaves, matando a los cuatro ocupantes, según la denuncia. Ambas aeronaves se alejaban de Cuba y no recibieron ninguna advertencia pese a haber tenido contacto con el control de tráfico aéreo de La Habana, dijeron funcionarios de Estados Unidos.

"Nuestra histórica acusación federal sentó las bases, y James y su equipo ahora han dado el importante paso de presentar cargos conforme a la ley de Florida", declaró el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, en una conferencia de prensa.

En Cuba, las autoridades han rechazado las nuevas acusaciones contra Castro.

"La repudiable acción contra el General de Ejército esta mañana en un patético circo miamense, con trasfondo electoral, no tiene, ni tendrá jamás, el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico", escribió el presidente Miguel Díaz-Canel en su cuenta de X.

"Esa maniobra de vestidura legal montada por políticos anticubanos contra Raúl y contra Cuba merece nuestra firme condena. Forma parte del afán agresivo y responde los tropiezos al intentar justificar el bloqueo y el castigo colectivo contra nuestro pueblo", agregó el presidente.

Castro asumió la presidencia en 2006 cuando se enfermó su hermano mayor Fidel Castro, antes de entregar el poder en 2018 a Díaz-Canel, un leal de confianza.

Aunque Raúl Castro se retiró en 2021 como jefe del Partido Comunista de Cuba, se cree ampliamente que ejerce poder tras bambalinas, algo subrayado por la prominencia de su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump ha estado amenazando con una acción militar en Cuba desde que sus fuerzas capturaron al expresidente venezolano Nicolás Maduro, el patrocinador de larga data del gobierno cubano.

Después de derrocar al mandatario venezolano a principios de este año, la Casa Blanca ordenó un bloqueo que estranguló los envíos de combustible a Cuba, lo que provocó apagones severos, escasez de alimentos y un colapso económico en toda la isla.