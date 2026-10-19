Abaten a un presunto delincuente en el municipio de Tanquián

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TANQUIÁN.- Una noche de violencia se vivió en el municipio de Tanquián, donde hubo persecuciones y enfrentamientos a balazos entre civiles armados y elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE). Los hechos dejaron como saldo un presunto delincuente abatido, dos hombres detenidos, uno de ellos lesionado, así como cuatro vehículos y armas de fuego asegurados.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado confirmó que los hechos ocurrieron durante un operativo del denominado Escudo Huasteco, luego de recibir reportes ciudadanos sobre la presencia de personas armadas en distintos sectores de la cabecera municipal.

De acuerdo con la información oficial, en una primera intervención los agentes estatales detectaron una camioneta cuyos ocupantes intentaron escapar, por lo que se inició una persecución. Durante esta acción, los policías fueron agredidos a balazos y repelieron el ataque, logrando detener a dos hombres originarios de Guerrero y Ciudad de México.

Uno de los sospechosos resultó herido durante el enfrentamiento y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. En ese lugar, las autoridades aseguraron dos armas de fuego y diversos indicios relacionados con los hechos.

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Sin embargo, la situación de violencia no terminó ahí, pues posteriormente se recibió otro reporte sobre la presencia de hombres armados. Al acudir al sitio señalado, los elementos de la Guardia Civil Estatal fueron atacados nuevamente y respondieron a la agresión.

En este segundo enfrentamiento, uno de los presuntos delincuentes perdió la vida, mientras que otros dos hombres consiguieron escapar hacia una zona despoblada y cubierta de maleza, donde continúa un operativo para tratar de localizarlos.

Los enfrentamientos provocaron momentos de pánico entre la población. Vecinos de la colonia Terraplén, cerca del domicilio del presidente municipal, señalaron que alrededor de las 23:00 horas comenzaron a escucharse intensas ráfagas de armas de fuego, las cuales se prolongaron durante más de media hora.

Durante esos momentos también se interrumpió el suministro de energía eléctrica en el sector, mientras numerosas familias permanecieron resguardadas dentro de sus viviendas por temor a ser alcanzadas por alguna bala perdida.

Habitantes de diferentes sectores reportaron el constante movimiento de vehículos a gran velocidad y una intensa movilización de las corporaciones de seguridad.

En su comunicado, la Secretaría de Seguridad confirmó que el saldo total de las intervenciones fue de dos detenidos, un presunto agresor abatido, cuatro vehículos asegurados y varias armas de fuego decomisadas.

Los detenidos y los objetos asegurados serán puestos a disposición de las autoridades competentes, que se encargarán de continuar con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Asimismo, se informó que el despliegue policial permanece activo en Tanquián, principalmente para localizar a los dos hombres armados que lograron escapar.

Cabe recordar que esta jornada de violencia ocurrió apenas dos días después del asesinato de Febronio Lara Cruz, elemento activo de la Guardia Nacional, quien fue atacado a balazos cuando circulaba en motocicleta por la zona centro de Tanquián.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente si existe alguna relación entre ambos acontecimientos.

INVESTIGA FISCALÍA HECHOS VIOLENTOS

Al respecto, la Fiscalía General del Estado informó que trabaja en la identificación del delincuente abatido y en presentar ante un Juez de control a los dos detenidos durante los hechos.

Indicó que desde las instalaciones de la Huasteca Norte, los agentes de Servicios Periciales trabajan en la identificación del cuerpo y la necropsia de ley, mientras que elementos de la Policía de Investigación indagan la procedencia de los cuatro vehículos y del armamento diverso asegurado y quién o quiénes son las personas propietarias de éstos con el objetivo de enriquecer las investigaciones y esclarecer los hechos.

Asimismo, agentes Fiscales integran la carpeta de investigación con datos de prueba que permitan judicializar a las dos personas detenidas por la Guardia Civil Estatal durante estos hechos.