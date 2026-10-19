Carro choca y vuelca en Himno Nacional
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Al circular por la avenida Himno Nacional, un automóvil provocó un aparatoso accidente al chocar contra dos vehículos y luego volcar quedando con las llantas hacia arriba. Por suerte, no hubo personas lesionadas, aunque los daños materiales son considerables.
El hecho se dio alrededor de las cinco y media de la tarde de este domingo, en que un automóvil Nissan March de color blanco, circulaba sobre la avenida Himno Nacional con dirección a la plaza Fiesta.
Cuando llegó a la altura de la calle Abogados, el conductor pierde el control hacia su derecha y así chocó contra un automóvil Chevrolet Spark de color blanco, el cual también transitaba por ahí en esos momentos.
Por el golpe recibido, el Spark fue proyectado contra una camioneta Mazda que ahí se encontraba estacionada, en tanto que el March continuó con su trayectoria errática para terminar volcado con las llantas hacia arriba en el carril izquierdo.
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Luego del accidente, elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente, en el que no se reportaron personas lesionadas y se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio por los daños.
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