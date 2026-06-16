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GUILLERMO DEL TORO MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE HOLLYWOOD

Por EFE

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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GUILLERMO DEL TORO MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE HOLLYWOOD
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      El mexicano Guillermo del Toro, tres veces ganador del Óscar, fue elegido por primera vez como miembro de la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood, en la rama de directores.

      La institución dio a conocer este lunes la composición del organismo para el periodo 2026-27, entre cuyos nuevos integrantes figura también el director David Leitch, conocido por la saga John Wick, quien impulsó la creación de la categoría de acrobacias que será reconocida por primera vez en la ceremonia de 2027.

      "La Junta de Gobernadores define la visión estratégica de la Academia, preserva la salud financiera de la organización y garantiza el cumplimiento de su misión", reza el comunicado de la institución. Entre los miembros reelegidos para un nuevo mandato se encuentran el actor Lou Diamond Phillip (Rama de Actores); Jinko Gotoh (Rama de Animación), Daniel Orlandi (Rama de Diseñadores de Vestuario); Hannah Minghella (Rama Ejecutiva), o Dana Stevens (Rama de Guionistas), entre otros.

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