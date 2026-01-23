Hermano de Bisogno explota contra Pati Chapoy

Alex, el hermano de Daniel Bisogno explotó en contra de Pati Chapoy, después de que la conductora asegurara que Alex saqueó la casa de Daniel cuando murió:

"El día que (Daniel Bisogno) se murió, él (Alex Bisogno) entró y saqueó todo lo que pudo, cuando sabía que esa casa y las pertenencias de Daniel le corresponden a su hija (Michaela), no a él", dijo la periodista durante la conferencia de prensa por la celebración de los 30 años de "Ventaneando".

Entre Alex Bisogno y Pati Chapoy no existía actualmente buena relación, sin embargo, Alex se había mostrado muy cauteloso cuando hablaba de la periodista, incluso después de que ella hiciera señalamientos que no lo dejaban bien parado.

Sin embargo, a través de un video que compartió en sus redes sociales, Alex le pidió a la periodista que como Daniel ya no está, dejara de meterse en cuestiones de su familia y dejara de hacerles daño.

"No voy a permitir que hiera a mi familia, no se meta en temas que no le corresponden", expresó con evidente molestia.

Alex recordó que meses atrás Chapoy quiso hundirlo y desprestigiarlo con una lista de mentiras, las cuales ha desmentido, asegura, con pruebas.

"Le exijo que no vuelva a meterse conmigo ni a lastimarnos como familia", sentenció.

Alex aclaró algunos puntos:

Dijo que la señora Chapoy fue irresponsable al hacer declaraciones en su contra y en contra de su familia, como que él saqueó la casa de su hermano Daniel el día que murió.

"¡Señora, ya basta!", expresó mientras seguía leyendo el discurso que llevaba preparado en su celular.

Alex aseveró que la misma Chapoy ha dejado ver que ha perdido poco a poco la objetividad, manejándose con infamias, información manipulada sólo porque no le caen bien ciertas personas, como es su caso, dijo.

"¿Está buscando conflicto para mantener a flote su programa que claramente se fue en picada con la muerte de mi hermano Daniel?", cuestionó.

Alex condenó la manera que se ha hablado de él, pues se han dicho muchas mentiras, por lo que expresó:

"La malévola es usted, que señala, que calumnia, que difama y busca acabar con la carrera de quien no es de su agrado o de quien no se le tienda a sus pies", expresó.

Alex aseguró que Chapoy ha actuado en su contra por coraje luego de que él platicó con los medios sobre el estado de salud de su hermano, con información que Chapoy creía que era de "Ventaneando".

Recordó que cuando pactó con los medios lo hizo en acuerdo con su hermano Daniel para que los dejaran respirar un ratito; consideró que el enojo de la periodista es porque en ciertos momentos él vio por su familia y no por "el rating que a ella tanto le preocupa".

Lamentó que haya creído en las versiones de otras personas y que con ellos haya dañado a su familia.

"Malévolo es herir a la familia de uno de sus más leales colaboradores solo porque le dijeron cosas que usted decidió creer".

Dejó claro que no necesitan de su cariño, pero le pidió que con tantos años de carrera al menos tenga profesionalismo, y le sugirió que si le dicen algo, se debe preguntar a la contra parte, y ella nunca le dio ese beneficio.

Condenó que Chapoy tomó partido y lo acusó sin fundamento sin ni siquiera conocerlo, sin escuchar su versión, pues cuando la buscó días después para darle su punto de vista con pruebas, audios y mensajes, sobre lo que sucedía con Cristina, la ex de Daniel, ella le dijo que 'no había nada de qué hablar y prefería dejar las cosas como estaban'.

Algo que para Alex significó que Chapoy ya había tomado partido por quien más le convenía.

Alex no paró ahí, compartió que de una buena fuente se enteró que parte del coraje que por él siente la periodista es debido a que piensa que él no les compartió la suficiente información de Daniel para su programa, algo que dice, nunca sucedió

"Si tanto quería saber sobre el estado de salud de Daniel, ¿por qué nunca lo visitó?, en dos años, en 11 hospitalizaciones de meses incluso, sólo se paró una sola vez al hospital y porque fue a acompañar a su marido, le quedaba de paso".

Reveló que fue decisión de su hermano Daniel no platicar más sobre su salud ni a Pati Chapoy ni a sus padres; no quería que ella se enterara por miedo a perder su trabajo.

Tachó de lamentables los comentarios de la conductora sobre el mal cuidado que supuestamente le dieron a su madre, por quien dice, se desvivían.

En efecto, Alex dijo que su madre no murió por información que dio a conocer Pati, pero sí se complicó su estado de manera considerable, pues por esos días no se tocó base con la familia para saber si se podía o no, dar a conocer cierta información sobre el estado de salud de Daniel.

Bisogno lamentó que Pati Chapoy termine resumida en una mujer dispuesta a acabar con la carrera de quien sea, llena de odios infundados, mentiras, calumnias y señalamientos injustificados en contra no solo de ellos como familia sino de tantas figuras del espectáculo como Yuridia, Cazzu , Carlos Cuevas y Alfredo Adame.

"Basta ya de sus calumnias, de sus amenazas, de sus señalamientos, porque eso además es un delito, no le voy a permitir que nos vuelva a herir como familia", puntualizó.

Y finalizó con una clara advertencia:

"Ya párele porque si no el que va a hablar soy yo y tengo cosas que decir".