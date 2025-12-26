Hija del Canelo presume auto de lujo en Navidad

Emily Cinnamon Álvarez pasó una Navidad de agasajo y ensueño luego de que su papá, Saúl "Canelo" Álvarez, le regalara un auto de lujo, pero no sólo eso, también su novio le dio costosos obsequios que la joven presumió en sus redes sociales. Cinnamon (canela en inglés), primogénita del boxeador, recientemente cumplió 18 años de edad, por lo que ya es mayor de edad, y para Saúl ya era hora de que tuviera un auto y decidió regalarse un Mercedes Benz AMG GT 4 Door Coupé en color negro mate que tiene un costo de entre 2 millones 675 mil y 4 millones 229 mil pesos que la joven traerá para su uso este 2026. Todo esto en medio de la reciente derrota del Canelo, que en septiembre pasado perdió todos sus títulos de boxeo, que espera recuperar el próximo año luego de que Terrence Crawford decidió retirarse y deja vacantes todos los cinturones que le quitó al mexicano.