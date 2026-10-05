Aldo Rendón comenta final de La casa de los famosos México

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Mariana Ochoa se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada de "La casa de los famosos México" y Aldo Rendón, quien mantuvo una relación ríspida con la cantante, durante toda su estancia en el reality, fue cuestionado sobre qué le había parecido el triunfo de la OV7 y, aunque, hasta el final de la competencia, sostuvo que no le simpatizaba, reconoció que fue una de las habitantes que lo merecían.

Aldo Rendón asiste a la final y opina sobre los finalistas

Rendón fue uno de los exparticipantes del programa que asistió a la final, emitida este domingo 4 de octubre, después de 71 días de competencia, en donde los 4 millones de pesos se debatían entre cinco finalistas; Gema Garoa, Karina Torres, Mariana Ochoa, "Ese" Pérez y Memo Schutz.

De los cinco finalistas, tres formaron parte del "team Hienas", al que también pertenecía el stylist, hasta su salida voluntaria -por cuestiones de salud-, por lo que tenía una amplía lista para elegir un favorito para que ganara la competencia.

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Aldo, captado a su salida de las instalaciones donde se graba el programa, respondió a algunos medios que lo aguardaban y confesó que, de entre Gema, Karina y "Ese", su favorita para ganar la cuarta edición del reality era, definitivamente, "la licenciada Torres".

Opiniones y reacciones de Aldo Rendón sobre la final

Con el humor que lo caracteriza, fue frontal y pidió a la prensa que no hiciera preguntas obvias, cuando se le cuestionó acerca de que si no se encontraba sorprendido de que "Kari" obtuviera el tercer lugar debido a que, desde que comenzó la temporada, se perfilaba como la favorita del público.

"¿A ti no te sorprendió?", preguntó al reportero, quien respondió afirmativamente.

"¿Entonces?, no preguntes pendej*das, obvio que me sorprendió".

"Mi favorita para ganar era Karina y no ganó, entonces pues, me dio coraje tantito", ahondó.

También reconoció que se asombró al escuchar que Mariana fue la ganadora de la temporada, sin embargo y, aún por encima de la poca simpatía que le inspiró la cantante, reconoció que lo merecía, especialmente, si el premio se debatía entre ella y Memo Schutz, con lo que evidenció que no deseaba que el comentarista de deportes obtuviera el primer lugar.

"Increíble, me pareció sorprendente, como a mucha gente, pero creo que era muy merecido; de Mariana a Meno, qué bueno que ganó Mariana", remató.