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Acelera descapitalización del fondo de pensiones de sección 52-SNTE

El Gobierno del Estado garantiza el pago a mil 800 pensionados tras reforma constitucional

Por Rubén Pacheco

Octubre 05, 2026 01:24 p.m.
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Luis Arturo Coronado Puente / Foto: Especial

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      Pese a que es el único sector que aplica todas las medidas para mantener el financiamiento, el fondo de la sección 52 del SNTE es insuficiente para cubrir las obligaciones mensuales de pago de nómina, informó Luis Arturo Coronado Puente, titular de la Dirección de Pensiones del Estado (DPE).

      Después de acudir a la ceremonia de reconocimiento a nivel primaria a docentes de la sección 52 del SNTE, dijo que el modelo para los docentes pensionados ya no tiene maniobra, porque tienen la mejor disciplina de los tres sectores cotizantes.

      Es decir, ya se encuentran en el tope de aportaciones, correspondiente a 14 por ciento sobre el sueldo base, pues la Ley de Pensiones y su Reglamenta establece como límite dicho porcentaje.

      Aunado a ello, el rango de retiro es los 38 o 40 años de actividad laboral. Pese a ello, derivado de la reforma constitucional de hace unos años, el Gobierno del Estado garantiza el pago de las nóminas a alrededor de mil 800 pensionados como responsable solidario, enfatizó.

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      Reveló que la descapitalización de la sección 52 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) estaba prevista para el 2030, sin embargo, por la aceleración de los pensionados se adelantó.

      "Con la sección 52 vamos muy bien, no tenemos un solo pendiente (...) en el tema de la 52, como ya te comentaba, ya están al tope, ellos son un sector que llegó al extremo como nosotros lo vemos en la Dirección de Pensiones", remató.

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