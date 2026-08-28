Juan Gabriel revive en Garibaldi a 10 años de su muerte

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A 10 años de su muerte, los fans de "El Divo de Juárez" recordaron al cantante entre tragos, mariachis y sus canciones en una noche que convirtió la nostalgia en una celebración.

Juan Gabriel no fue recordado con tristeza en El Tenampa. A una década de su muerte, los seguidores de "El Divo de Juárez" convirtieron el tradicional recinto de Garibaldi en una auténtica fiesta, con tragos, música y baile, como seguramente habría disfrutado el propio cantante.

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Desde las 9 de la noche, el segundo piso de El Tenampa se llenó de mesas altas, trajes y fanáticos que llegaron caracterizados con algunos de los atuendos más recordados del intérprete, quien rompió esquemas al llevar su música hasta el Palacio de Bellas Artes.A las 10 de la noche, las pantallas del recinto proyectaron "Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes", la nueva versión del concierto realizada por la documentalista María José Cuevas, quien recuperó y restauró material de aquella emblemática y polémica presentación.La película muestra al cantante acompañado por la Orquesta Filarmónica de Bellas Artes durante el concierto del 9 de mayo de 1990, cuando Juan Gabriel llegó ante un público que, inicialmente, recibió con escepticismo aquella presentación. En El Tenampa, sin embargo, la atmósfera fue completamente distinta: el concierto se convirtió de inmediato en parte de la fiesta.Durante la celebración, María José Cuevas compartió que Iván Gabriel Aguilera, hijo del cantante, aprobó la nueva edición y quedó conmovido al verla."Iván está muy contento, o sea, sí me escribió una nota que estaba muy conmovido cuando lo vio al final. La verdad, Iván no se metió en nada en ningún momento en la edición o en la propuesta, estuvo de acuerdo", comentó la documentalista.Juan Gabriel vuelve a cantar en GaribaldiMientras las imágenes de Juan Gabriel aparecían en las pantallas, una persona caracterizada como el cantante salió a bailar "No Vale la pena", mientras integrantes del Club Amigos de Juan Gabriel recorrían las mesas y repartían souvenirs entre los asistentes.La noche avanzó entre canciones, tragos y parejas que aprovecharon la celebración para recordar al cantante. Más que un homenaje luctuoso, el ambiente se convirtió en una fiesta dedicada a celebrar su música.A la medianoche, los mariachis llegaron al Tenampa para continuar con la celebración. "Querida", "Amor Eterno" y "El Noa Noa" sonaron entre guitarrones y vihuelas, mientras los asistentes cantaban los temas que forman parte del legado del intérprete.Pasada la 1 de la mañana, la música terminó y la fiesta llegó a su fin, pero no las celebraciones por los 10 años de la partida de Juan Gabriel.Los homenajes continuarán en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, donde se recordará la música de "El Divo de Juárez" junto con la de José José. Además, este viernes se emitirá un boleto de la Lotería Nacional con la imagen de Juan Gabriel, sumándose a las actividades para recordar una década sin uno de los artistas más importantes de la música mexicana.