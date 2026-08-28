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El Verde rechaza al PRI; Morena presionó: Alito

Desdeña PVEM propuesta de alianza

Por Redacción

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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El Verde rechaza al PRI; Morena presionó: Alito
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      Luego de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rechazó la posibilidad de establecer una alianza con el PRI en San Luis Potosí, como propuso aquí el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, éste acusó que la reacción de ese partido se produjo por presiones de Morena.

      Propuesta de alianza de Alejandro Moreno en San Luis Potosí

      Un día después de que Moreno Cárdenas afirmara que el tricolor no descartaba una alianza con el Verde, en tanto éste no se aliara con Morena, el PVEM aclaró que el diálogo con otros partidos no supone un cambio en sus compromisos políticos.

      "No tenemos interés de generar alianzas con ninguna fuerza política distinta a las que acompañamos el Segundo Piso de la Cuarta Transformación", señaló el Verde en un comunicado.

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      Respaldo del PVEM a Claudia Sheinbaum y postura electoral

      El partido refrendó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y sostuvo que las definiciones electorales se tomarán en los tiempos y por las vías correspondientes, con respeto a su identidad y a los acuerdos establecidos con sus aliados.

      En respuesta, Moreno Cárdenas dijo ayer en la CDMX que el Verde fue presionado por Morena para dar esa respuesta. "Pareciera que no quieren porque les jalan las orejas desde Morena, pero ese no es tema mío", afirmó.

      Moreno Cárdenas aclaró que su planteamiento no estuvo dirigido exclusivamente al PVEM, sino a todos los partidos políticos, agrupaciones y sectores sociales dispuestos a construir una coalición contra Morena para las elecciones de 2027. "Si el Verde sale a decir que no, ese es el tema, porque yo no se lo dije al Verde", sostuvo.

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