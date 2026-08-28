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Con Morena sí, con el PVEM no: Galindo (video)

"Si con alguien hay que ir a la arena política, es contra el Verde", atajó el alcalde capitalino

Por Rolando Morales

Agosto 28, 2026 01:46 p.m.
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Enrique Galindo Ceballos/Foto: Carlos Vega-Pulso

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      "Yo a Morena sí me sentaría a platicar con ellos, como no me sentaría a platicar con el Verde", afirmó el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, al marcar distancia de una posible alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rumbo a la elección de 2027.

      Esto, a pesar de los planteamientos realizados recientemente por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sobre eventuales acuerdos políticos en la entidad.

      En entrevista, Galindo señaló que las definiciones electorales aún están lejos y consideró prematuro especular sobre alianzas o candidaturas.

      Explicó que ha optado por mantener una agenda centrada en temas ciudadanos y evitar involucrarse en debates partidistas que, dijo, se han intensificado de manera anticipada.

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      Al ser cuestionado sobre la propuesta de una posible alianza entre PRI y Partido Verde en San Luis Potosí, el alcalde fue enfático al rechazar esa posibilidad. Aseguró que, en lo personal, no participaría en una mesa de negociación con ese instituto político y sostuvo que "al contrario, si con alguien hay que ir a la arena política es contra el Verde".

      Galindo reconoció que le sorprendieron las declaraciones de Alejandro Moreno respecto a un eventual acercamiento con el partido gobernante en el estado.

      Sin embargo, aclaró que esa postura corresponde a la dirigencia nacional priista y no representa necesariamente su visión. También rechazó que exista una ruptura con el PRI, al señalar que simplemente mantiene una agenda distinta enfocada en su labor al frente del Ayuntamiento, esto al ser cuestionado sobre su falta a la toma de protesta de los llamados Defensores de México.

      Sobre las versiones que lo ubican como un posible perfil cercano a Morena para el proceso electoral de 2027, el alcalde aseguró que no ha sostenido reuniones con dirigentes de ese partido para tratar asuntos políticos o electorales.

      Indicó que las versiones surgidas en torno a esa posibilidad responden más a percepciones y especulaciones que a hechos concretos.

      Aun así, reconoció que mantiene una buena relación con actores de Morena, al igual que con representantes de otras fuerzas políticas. Reiteró que actualmente no existe ninguna negociación en curso y subrayó que cualquier decisión sobre alianzas o candidaturas se definirá más adelante. Mientras tanto, expresó su deseo de que el PRI continúe considerándolo dentro de sus proyectos políticos para la próxima elección estatal.

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