Los abuelos más icónicos en la pantalla mexicana y su legado

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En México, el Día del Abuelo se celebra cada 28 de agosto, una fecha dedicada a reconocer a quienes ocupan un lugar fundamental dentro de las familias y que, a lo largo de generaciones, se han convertido en figuras de cariño, experiencia y acompañamiento.

Los abuelos suelen ser vistos como transmisores de historias, tradiciones y enseñanzas, además de ocupar en muchos hogares un papel cercano al de consejeros y cómplices de sus nietos.

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Esa imagen también ha quedado plasmada en el cine y la televisión mexicana, donde distintas generaciones de actores han dado vida a abuelos y abuelas que se instalaron en la memoria colectiva. Algunos fueron estrictos y de carácter fuerte; otros, dulces, protectores, cascarrabias o incluso pícaros.y abuelas que se volvieron entrañables en la pantalla mexicana.Sara García, "La Abuelita de México"Hablar de abuelas en el cine mexicano inevitablemente lleva a Sara García, considerada una de las máximas representantes de esta figura en la pantalla.La actriz llegó a interpretar personajes de mujeres mayores incluso cuando todavía era relativamente joven. Para conseguir su primer papel de anciana en teatro, a los 39 años se quitó 14 dientes reales, una decisión que contribuyó a transformar su apariencia y que marcó el rumbo de una parte fundamental de su carrera.Su imagen quedó asociada para siempre con la abuelita mexicana, capaz de pasar de la severidad y el carácter fuerte a la ternura y la protección.Uno de sus personajes más recordados es Luisa García en "Los tres García", donde comparte créditos con Pedro Infante y otros grandes actores de la Época de Oro. Ahí mostró a una mujer de armas tomar, que imponía su autoridad dentro de la familia.Pero también construyó personajes mucho más dulces, como Nana Tomasita en "Mundo de juguete", con la que conquistó a una nueva generación de espectadores, en esa historia su nieta era la actriz Graciela Mauri.Su rostro, además, trascendió el cine y la televisión para convertirse en parte de la cultura popular mexicana gracias a su imagen en el Chocolate Abuelita.Prudencia Grifell, la abuela dulce y distinguidaJunto a Sara García apareció otra figura inolvidable de la pantalla mexicana: Prudencia Grifell, actriz de origen español que encontró en los personajes de abuelitas uno de los papeles más entrañables de su trayectoria.Mientras Sara García podía representar a una abuela de carácter fuerte y dominante, Grifell solía proyectar una imagen más dulce, elegante y comprensiva.Su presencia transmitía la sensación de esa abuela que escucha, aconseja y se convierte en cómplice de los integrantes más jóvenes de la familia.Entre sus trabajos más recordados están sus apariciones junto a Sara García, particularmente en "Las señoritas Vivanco", una de las comedias que reunieron a estas dos grandes intérpretes del cine mexicano.Jorge Arvizu "El Tata", el abuelo cascarrabiasEn la televisión, Jorge Arvizu "El Tata" construyó uno de los abuelos más reconocibles de la cultura popular mexicana.El personaje nació en la serie "La criada bien criada", durante la década de los 70, y alcanzó tal popularidad que terminó acompañando al actor durante buena parte de su carrera."El Tata" era un anciano renegón, olvidadizo y divertido, casi siempre vestido con su característica bata de baño y dispuesto a expresar sus antojos y ocurrencias.Una de sus frases más recordadas era "¡Quiero mi cocol!", expresión con la que reclamaba uno de sus panes favoritos y que terminó formando parte de la cultura popular.A diferencia de las abuelas protectoras del cine clásico, "El Tata" mostró otra cara de la vejez: la del abuelo que protesta, hace berrinches y puede convertirse en una fuente constante de problemas, pero cuya personalidad termina haciéndolo entrañable.Carmen Montejo, la abuela de una generaciónCarmen Montejo también dejó una huella profunda como figura materna y de abuela en la televisión mexicana, particularmente entre los espectadores que crecieron viendo telenovelas infantiles.Durante las décadas de los 90 y 2000, su presencia estuvo ligada a personajes que funcionaban como guías y pilares familiares para niños y adolescentes, entre ellos destaca Doña Julia en "¡Amigos x siempre!", así como Margarita en "Aventuras en el tiempo".Con una interpretación caracterizada por la calidez y la ternura, Montejo construyó figuras que representaban ese refugio familiar al que los personajes jóvenes podían acudir en los momentos complicados.Su mirada y su voz ayudaron a consolidar una imagen de abuela protectora y comprensiva, muy cercana para quienes crecieron con aquellas historias.Eduardo Manzano, "Don Arnoldo"En la comedia mexicana "Una familia de diez" aparece Eduardo Manzano, quien interpreta a Don Arnoldo, el actor conocido como "El Polivoz" construyó un abuelo completamente distinto a los personajes solemnes o protectores de otras épocas.Don Arnoldo es glotón, flojo, manipulador y aficionado a los tamales, pero también posee un enorme carisma que lo convirtió en uno de los personajes favoritos de la serie.Con su característica frase "viene a mi memoria...", suele recurrir a recuerdos y ocurrencias para justificar sus acciones, evadir responsabilidades o simplemente provocar alguna nueva situación dentro de la familia.Su personaje representa una versión mucho más irreverente del abuelo mexicano: un hombre mayor que no necesariamente quiere dar el ejemplo, pero que termina siendo indispensable para la dinámica familiar.