FGJET confirma colaboración con FGR en caso Dafne Zapata

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El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), Jesús Eduardo Govea Orozco, afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) podría colaborar en nuevos peritajes, dentro de la investigación complementaria del caso del feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos.

En entrevista, se le preguntó sobre la solicitud que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, después de que en su última gira de trabajo por Tamaulipas dialogó con los padres de Danna Yanina "N", quien se encuentra en pirisión preventiva en el penal de Altamira.

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Durante la conferencia Mañanera del pasado 17 de agosto, la presidenta informó que le solicitó a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, revisar el caso de la detención de Danna Yanina "N"."Recibí a los padres de familia, hablé con ellos y quedé con ellos que le iba a pedir a la fiscal general que analizara este caso para ver cuál era la condición de la joven. Está en la fiscalía estatal, también el gobernador va a hacer lo propio".Y agregó: "Yo le pedí a la fiscal general que pudiera ver este caso, porque a lo mejor la joven pues también es víctima y no necesariamente ella participó en este proceso".Al respecto, el fiscal estatal calificó como "un exceso" los reclamos en la zona sur, "ustedes dieron cuenta de ello, en la visita de la titular del ejecutivo del país; las personas estaban muy molestas, gritaban consignas en contra de la presidenta y la propia presidenta, los atendió, los escuchó, y como ustedes lo saben, recomendó o sugirió a la Fiscalía General de la República, tener comunicación con nosotros para analizar el caso. Cosa que así ha ocurrido".-Tras esa solicitud de la presidenta ¿Cuál ha sido la comunicación con la FGR en este caso?"Tenemos comunicación, en este caso, comunicación con la Fiscalía General de la República, desde el inicio de la investigación. La Fiscalía General de la República se ha puesto a la disposición precisamente para colaborar en la investigación a raíz de este comentario de la señora presidenta de la República", respondió.Govea Orozco mencionó que dicha comunicación se ha estrechado, "se ha hecho el análisis de las diversas circunstancias que giran en torno a la investigación, y repito se está también abordando aspectos que tienen que ver con la continuación de la investigación a partir de nuevos peritajes que puedan llevarse a cabo".Detalló que la coordinación con la Fiscalía General de la República, incluye "la posibilidad de qué se lleven a cabo algunos peritajes nuevos dentro de esta etapa de investigación complementaria, en colaboración con la Fiscalía General de la República, de manera que pues bueno, el análisis del caso está bajo la competencia judicial, sin embargo, las instituciones de justicia, pues estamos trabajando con apego a la ley".Entre la diversidad de disciplinas periciales en los que podría coadyuvar la FGR, el fiscal estatal mencionó los siguientes: "El análisis de contexto, están periciales en psicología, más trabajos, más abundancia en materia de criminalística".Y finalizó: "En fin, son diversos, es lo que se está analizando y eventualmente se aterrizará en la carpeta de investigación, todo esto, repito dentro del marco de la colaboración, que por ley está establecida entre las fiscalías de justicia del país".