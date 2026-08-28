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Vandalizan inmueble de varios pisos en sector residencial de Culiacán

Bomberos y seguridad pública intervinieron tras ataque armado y incendio en inmueble residencial.

Por El Universal

Agosto 28, 2026 01:53 p.m.
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Vandalizan inmueble de varios pisos en sector residencial de Culiacán
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      En el ataque en el sector residencial de Montebello, en Culiacán, en donde en un inmueble de varios pisos fue derribado el portón principal, la fachada, puertas y ventanas dañadas con disparos y un vehículo fue incendiado, cinco miembros de una familia, entre ellos tres menores, fueron rescatados de la azotea.


      La información que se conoció sobre este nuevo acto de vandalismo es que dos adultos y tres menores de edad que habitan uno de los departamentos, ante el temor de los disparos y el incendio de un auto Toyota que usaron para derribar el portón, buscaron refugio en la azotea.

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      El personal de bomberos y de seguridad pública que acudieron al lugar del siniestro, fueron notificados que miembros de una familia pedían auxilio para bajar de la azotea, por lo que fueron auxiliados para bajar con una escalera telescópica.
      La mañana de este viernes se conoció que en el sector residencial de Montebello, un inmueble fue atacado a balazos e incendiaron un vehículo que se encontraba en la cochera, por lo que ante el vandalismo los cuerpos de auxilio y de seguridad tuvieron que intervenir para sofocar el fuego.
      Las autoridades que intervinieron no localizaron a personas lesionadas en este lugar, ni a los responsables del ataque a balazos de la fachada, puertas y ventanas y de haber prendido fuego a una unidad móvil que se encontraba estacionada en la cochera.
      Este nuevo acto de vandalismo tuvo lugar sobre la calle Monte Cáucaso, en Montebello, en donde personas armadas llegaron y dispararon contra la fachada del inmueble y luego le prendieron fuego a un vehículo estacionado en la cochera, por lo que los elementos del cuerpo de bomberos intervinieron.

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